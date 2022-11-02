Fenerbahçe'den Kaan Ayhan hamlesi! Devre arası bitiyor
Fenerbahçe'de Jorge Jesus stoper sıkıntısı çekiyor. Luan Peres'in ardından Gustavo Henrique de sakatlanınca Portekizli hocanın elinde çok fazla alternatif kalmadı. İstanbulspor maçı sonrası konuşan Jesus, "Elimde sadece Attila Szalai ve Serdar Aziz var. İçlerinden biri sakatlanırsa ne yapacağımı bilmiyorum" demişti. Yönetim, Jesus'un talebi sonrası harekete geçti.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un kurduğu kadro oldukça alternatifli ve geniş bir kadro olarak dikkat çekiyor. Jesus, son açıklamasında "Orta saha ve ön bölgede çok fazla opsiyon var, rotasyon yapabiliyoruz ama arka bölge için aynı şeyi söyleyemem. Sakatlıklar elimizi zorluyor" demişti.
Jesus'un talebi sonrası devre arası için yerli stoper arayışları başladı.
Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan için harekete geçen Fenerbahçe, milli oyuncuyu satın alma opsiyonu veya zorunlu satın alma şartıyla kiralayacak.
İtalyan ekibinin Kaan için 5-6 milyon euro civarında bonservis beklentisi var.
Yaz transfer döneminde özellikle Galatasaray ile anlaşmaya yakın olduğu söylenen Kaan, Sassuolo'nun bonservis konusunda geri adım atmaması sonrası takımda kalmıştı. Sassuolo'nun Kaan için 7.5 milyon euro talep ettiği iddia edilmişti.
Serie A ekibinde kaldıktan sonra bu sezon 9 maçta Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan, Süper Lig devlerinden birine gelmeye sıcak bakıyor. 27 yaşındaki oyuncu Milli Takım'da da forma giyiyor.