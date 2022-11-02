Fenerbahçe'den Kaan Ayhan hamlesi! Devre arası bitiyor

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un kurduğu kadro oldukça alternatifli ve geniş bir kadro olarak dikkat çekiyor. Jesus, son açıklamasında "Orta saha ve ön bölgede çok fazla opsiyon var, rotasyon yapabiliyoruz ama arka bölge için aynı şeyi söyleyemem. Sakatlıklar elimizi zorluyor" demişti.

Jesus'un talebi sonrası devre arası için yerli stoper arayışları başladı.