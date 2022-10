Fenerbahçe'ye karşı derbide Rennes taktiği

Derbi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta dün teknik direktör Valerien Ismael taktik çalışmalarında kanatlardan uzun top taktiği uygulatırken futbolcularına “Dikkat ettiyseniz Fenerbahçe’nin bu sezon attığı 20 golün12’si farklı oyuncular tarafından kaydedildi. Her an her yerden şut atıyorlar. Kanatları çok koşuyor ve orta yapıyor” dedi. İsmael sarı lacivertli ekibin zaaflarını anlatırken “Sakin oynamalıyız. Acele etmeyelim. Defansı önde kuruyorlar. Önde 6 oyuncu ile baskı yapıyorlar. Dört oyuncu geride kalıyor. Defansında çok açık alan bırakıyor. Özellikle kanatlarda gol pozisyonları oluşabiliyor. Orta sahada pres yaparak topu ileriye taşımalıyız. Savunmalarının arkasına atılan toplar onlar için sıkıntı. Rennes maçında iki golü de öyle yediler” diye konuştu.

AMAÇ iYi FUTBOL VE BOL GOL

Fransız teknik adam, Vodafone Park’a taraftarların büyük desteği ile moralli çıkacaklarını belirterek “Şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Başkan ve yönetimimiz her türlü imkanları sağladılar. Hatta primleri açıkladılar. Mental olarak rakibimizden farklı bir şekilde sahada olacağız. Amacımız iyi Futbol ve bol gol” ifadelerini kullandı.

YÖNETİM KESENİN AĞZINI AÇTI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, zorlu Fenerbahçe karşılaşması öncesi kesenin ağzını açtı. Derbinin kazanılması halinde futbolculara 100’er bin TL prim dağıtılmasının gündemde olduğu öğrenildi. Takım kaptanları Necip Uysal ve Josef de Souza ile görüşen başkan Çebi “Siz yeter ki maçı kazanın, primi düşünmeyin” dedi.