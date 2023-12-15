Fenerbahçe'ye Konferans Ligi'nden dev gelir! İşte kalem kelam kazancı
Kanarya, Spartak Trnava'yı 4-0 devirdi ve H Grubu'nu zirvede tamamladı. Son 16'ya yükselen Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi'nden kazandığı para da belli oldu.
Sarı-Lacivertliler hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Ligde averajla ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde zirvede yer alan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde de H Grubu'nu lider tamamladı.
4 GALİBİYET ALDI
Grubun son maçında Spartak Trnava'yı 4 golle geçen Kanarya ciddi de bir rakamı kasasına koymayı başardı. 3 eleme turundan toplamda 300 bin Euro kazanan Fenerbahçe gruplara kalınca 2.94 milyon Euro'yu da garantilemişti. Üstüne 979 bin Euro'luk katsayı puanı eklendi ve Sarı-Lacivertliler aldığı 4 galibiyetle toplamda 2 milyon 132 bin Euro'yu cebine koydu.
7.6 MİLYON EURO
Lider çıktığı için ekstradan 650 bin Euro'yu da alan Kanarya, son 16 Turu için de 600 bin Euro'luk ödülün sahibi oldu. Böylece Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden toplamda 7.6 milyon Euro (242.1 milyon TL) geliri garantiledi.
İŞTE KALEM KALEM FENERBAHÇE'NİN KAZANCI
1. Eleme: 100 bin Euro
2. Eleme: 100 bin Euro
3. Eleme: 100 bin Euro
Grup Aşaması: 2.94 milyon Euro
Katsayı Puanı: 979 bin Euro
Galibiyetler: 2 milyon 132 bin Euro
Grup Sırası: 650 bin Euro
Son 16 Turu: 600 bin Euro