Fenerbahçe'ye Miha Zajc piyangosu! Dev talip geliyor
Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc geçen sezon yetersiz bulunup kiralık olarak İtalya'ya gönderilmişti. Ancak tecrübeli orta saha bu sezon adeta kariyer sezonunu geçiriyor. 9 gole imza atan Zajc'a Alman devi Borussia Dortmund talip oldu.
Pereira göndermemişti
Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın istikrarlı şekilde devam eden yüksek formu, beraberinde transfer ihtimalini de getirdi. Zajc geçen seneyi Genoa'da kiralık olarak geçirmiş ve piyasasını artırmıştı.
Sloven oyuncu sezon başında bir başka İtalyan takımı Bologna'dan teklif almış ancak dönemin teknik direktörü Vitor Pereira, oyuncunun Fenerbahçe'de kalmasını istemişti.
Dortmund takipte
Bologna'nın 5,5 milyon euro bonservis önerdiği Zajc, takımda kalıp sezona damga vurdu. Takımın 'çilingiri' olan Miha Zajc son dönemdeki performansıyla dikkat çekiyor. Alman ekibi Borussia Dortmund’un Slovak futbolcuyu takibe aldığı ve Fenerbahçe yönetiminden transfer görüşmesi için randevu talep ettiği öğrenildi.
Dortmund, transfer konusunda yüklü bonservisler ödemekten kaçınmayan bir kulüp olarak öne çıkıyor. Alman devi, 27 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin talebini bekliyor. 5 milyon euro piyasa değeri olan Zajc için Ali Koç ve gelecek yeni teknik direktörün kararı etkili olacak.
Çift hanelere çıkılabilir
Ancak mevcut piyasa göz önüne alındığında Fenerbahçe, Zajc için çift haneli bir bonservis talep edebilir. Sarı lacivertlilerde yeni bir teknik direktör gelip gelmeyeceği tüm rotayı çizecek. İsmail Kartal'la devam edilmesi ihtimali de bulunuyor.