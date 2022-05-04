Fenerbahçe'ye Miha Zajc piyangosu! Dev talip geliyor

Dortmund, transfer konusunda yüklü bonservisler ödemekten kaçınmayan bir kulüp olarak öne çıkıyor. Alman devi, 27 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin talebini bekliyor. 5 milyon euro piyasa değeri olan Zajc için Ali Koç ve gelecek yeni teknik direktörün kararı etkili olacak.