Fener'de Werner harekatı

Fenerbahçe, ara transferde ‘kazan kazan’ operasyonu yapıyor. Batshuayi’nin verimsizliği ve mutsuzluğu nedeniyle ara transferde ayrılma ihtimalinin artmasıyla forvet arayan Fenerbahçe, Timo Werner’i kiralıyor. 27 yaşındaki Alman forvet, Leipzig’de fazla şans bulamadığı için rahatsız. Ülkelerinde düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takım’da yer almak için düzenli forma giyeceği bir takıma gitmek isteyen Werner, ayrılmak istediğini Leipzig’e iletti.

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BÜYÜK KATKI VERİR

Alman kulübü, 2026’ya kadar sözleşmesi olmasına rağmen yıldız oyuncunun Fenerbahçe’ye kiralanmasına onay verdi. Forvetin her bölgesinde oynayabilen Werner’i gerektiğinde Dzeko ile yan yana, gerektiğinde onun yerine oynatmak isteyen İsmail Kartal, bu oyuncunun alınmasıyla takıma büyük katkı vereceğine, şampiyonluk şansının iyice artacağına da inanıyor. Leipzig’in Werner’i satın alma opsiyonlu kiralama ihtimali de bulunuyor.