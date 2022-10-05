Ferdi Kadıoğlu için serveti gözden çıkardılar! 'Pozisyonsuz oyuncu' detayı
Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu için bir süredir Napoli iddiaları dolaşıyordu. İtalyanlar daha önce de Fenerbahçe'den iki oyuncu almış ve ikisinden de çok memnun kalmıştı. Sırada ise Ferdi Kadıoğlu var ve fiyatı netleşiyor.
Pozisyonsuz oyuncu
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu Avrupa devlerinin gözdesi. Çok yönlü bir oyuncu olması nedeniyle Avrupa'da yükselen "pozisyonsuz oyuncu" kavramını karşılayan Ferdi, Napoli tarafından takip ediliyor.
Giuntoli bizzat takip ediyor
İtalyanlar daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas ile Kim Min-jae'yi transfer etmiş ve çok memnun kalmıştı. Bu referanslar nedeniyle sarı lacivertli kulübün parlayan isimlerini takipte olan Napoli'de Sportif Direktör Cristiano Giuntoli Ferdi'yi bir süredir bizzat takip ediyor ve istiyor.
25 milyon euro gözden çıkarıldı
Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmaya da temsilcilerini gönderen Napoli, çok olumlu raporların gelmesi nedeniyle transferi bir an önce bitirmek istiyor.
Takvim'deki habere göre; Serie A ekibi, kontratında minimum çıkış maddesi bulunmayan Ferdi için 25 milyon euro'yu gözden çıkardı.
2 kulüp daha kapıda
Napoli'nin bu transferdeki rakiplerinin ise Sevilla ile Ajax olduğu bildirildi. 22 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe de Napoli'ye öncelik tanıyacak.
Teklifler arasında uçurum olmazsa Napoli ile kurulan iyi ilişkilerin nişanesi olarak Ferdi, 25-30 milyon euro civarına İtalyan ekibine satılacak.
Sezon sonu detayı
Transfer için devre arası öngörülse de, Jorge Jesus'un ve yönetimin şampiyonluk hedefi sebebiyle Ferdi'nin satışı sezon sonuna kalabilir.
Napoli ile Fenerbahçe devre arasında anlaşıp satışı yaz aylarına bırakabilir.