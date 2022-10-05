Ferdi Kadıoğlu için serveti gözden çıkardılar! 'Pozisyonsuz oyuncu' detayı

2 kulüp daha kapıda

Napoli'nin bu transferdeki rakiplerinin ise Sevilla ile Ajax olduğu bildirildi. 22 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe de Napoli'ye öncelik tanıyacak.

Teklifler arasında uçurum olmazsa Napoli ile kurulan iyi ilişkilerin nişanesi olarak Ferdi, 25-30 milyon euro civarına İtalyan ekibine satılacak.