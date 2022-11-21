Ferdi Kadıoğlu'nun pozisyonu değişti, ayrılık talebi geldi! Son karar Jesus'ta
Fenerbahçe'de sezona sol bek olarak başlayan Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski'nin gelişiyle beraber sağ beke geçmişti. İyi performansını sağ tarafta da devam ettiren Ferdi nedeniyle Osayi Samuel yedek kaldı. Osayi'nin ayrılmak istediği iddia ediliyor.
Aldığı süre azaldı
Fenerbahçe'de son iki sezonun çıkıştaki isimlerinden Osayi Samuel, sağ açıktan sağ beke evrilmiş ve iyi performans vermişti. Ancak bu sezon Jesus yönetiminde Osayi sık sık yedek bekliyor.
Sağ bölgede Ferdi Kadıoğlu'yu tercih eden Jesus, Osayi'ye toplam 21 maçta 1250 dakika süre verdi. Ligde 11 maçta oynayan Osayi, sadece 408 dakika oynadı.
Jesus'tan ret
Takvim'in haberine göre Nijeryalı oyuncu daha fazla süreler almak için ayrılık talebini teknik ekibe iletti. Ancak Jorge Jesus, oyuncusundan memnun ve takımda kalmasını istiyor.
Kadro derinliğini ve oyun çeşitliliğini korumak için Osayi'nin gitmesine karşı çıkan Portekizli hoca, bu talebe ret yanıtı verdi.
Değerini katladı
Özellikle İngiltere'den teklifler aldığı öğrenilen Osayi, Ada'ya dönmeye sıcak bakıyor.
Fenerbahçe, 24 yaşındaki oyuncuyu QPR'dan 500 bin euro'ya almıştı ve şu anda piyasa değeri 9 milyon euro.
İlk kez milli oldu
Osayi Samuel geçtiğimiz günlerde ise ilk kez Nijerya Milli Takımı'nın formasını giydi. 17 Kasım Perşembe günü Portekiz ile oynanan hazırlık maçında ilk kez milli olan Samuel, 2025 yılına kadar Fenerbahçe'nin oyuncusu.