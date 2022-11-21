Ferdi Kadıoğlu'nun pozisyonu değişti, ayrılık talebi geldi! Son karar Jesus'ta

Jesus'tan ret

Takvim'in haberine göre Nijeryalı oyuncu daha fazla süreler almak için ayrılık talebini teknik ekibe iletti. Ancak Jorge Jesus, oyuncusundan memnun ve takımda kalmasını istiyor.

Kadro derinliğini ve oyun çeşitliliğini korumak için Osayi'nin gitmesine karşı çıkan Portekizli hoca, bu talebe ret yanıtı verdi.