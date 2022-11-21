Geri Dön
FutbolFerdi Kadıoğlu'nun pozisyonu değişti, ayrılık talebi geldi! Son karar Jesus'ta
HaberlerFutbol Haberleri Ferdi Kadıoğlu'nun pozisyonu değişti, ayrılık talebi geldi! Son karar Jesus'ta
Abone OlGoogle News
21 Kasım 2022 - 09:57Son Güncelleme:

Ferdi Kadıoğlu'nun pozisyonu değişti, ayrılık talebi geldi! Son karar Jesus'ta

Futbol

1

Fenerbahçe'de sezona sol bek olarak başlayan Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski'nin gelişiyle beraber sağ beke geçmişti. İyi performansını sağ tarafta da devam ettiren Ferdi nedeniyle Osayi Samuel yedek kaldı. Osayi'nin ayrılmak istediği iddia ediliyor.

21 Kasım 2022 - 09:57 Son Güncelleme:
2Aldığı süre azaldı

Aldığı süre azaldı

Fenerbahçe'de son iki sezonun çıkıştaki isimlerinden Osayi Samuel, sağ açıktan sağ beke evrilmiş ve iyi performans vermişti. Ancak bu sezon Jesus yönetiminde Osayi sık sık yedek bekliyor.

Sağ bölgede Ferdi Kadıoğlu'yu tercih eden Jesus, Osayi'ye toplam 21 maçta 1250 dakika süre verdi. Ligde 11 maçta oynayan Osayi, sadece 408 dakika oynadı.

3Jesustan ret

Jesus'tan ret

Takvim'in haberine göre Nijeryalı oyuncu daha fazla süreler almak için ayrılık talebini teknik ekibe iletti. Ancak Jorge Jesus, oyuncusundan memnun ve takımda kalmasını istiyor.

Kadro derinliğini ve oyun çeşitliliğini korumak için Osayi'nin gitmesine karşı çıkan Portekizli hoca, bu talebe ret yanıtı verdi.

4Değerini katladı

Değerini katladı

Özellikle İngiltere'den teklifler aldığı öğrenilen Osayi, Ada'ya dönmeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe, 24 yaşındaki oyuncuyu QPR'dan 500 bin euro'ya almıştı ve şu anda piyasa değeri 9 milyon euro.

5İlk kez milli oldu

İlk kez milli oldu

Osayi Samuel geçtiğimiz günlerde ise ilk kez Nijerya Milli Takımı'nın formasını giydi. 17 Kasım Perşembe günü Portekiz ile oynanan hazırlık maçında ilk kez milli olan Samuel, 2025 yılına kadar Fenerbahçe'nin oyuncusu.

SIRADAKİ HABER