Galatasaray 7 futbolcuya veda ediyor! İşte gidecek isimler

Satılacak isimlerde durum netleşmedi

Sözleşmesi bitecek veya kiralık süresi dolacak oyuncularla yollar ayrılacak. Bu oyunculara ek olarak satılıp bonservis kazandıracak Kerem, Nelsson, Marcao, Cicaldau gibi oyuncular da var. Ancak bu isimlerde istenen tekliflerin gelmemesi halinde takımda kalma ihtimalleri de söz konusu.

Yeni yönetim son kararı verecek.