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Futbol Galatasaray 7 futbolcuya veda ediyor! İşte gidecek isimler
Haberler Futbol Haberleri Galatasaray 7 futbolcuya veda ediyor! İşte gidecek isimler
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16 Mayıs 2022 - 10:33 Son Güncelleme:

Galatasaray 7 futbolcuya veda ediyor! İşte gidecek isimler

Futbol

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Galatasaray bu sezon taraftarı önündeki son maça Adana Demirspor karşısında çıkıyor. Haftaya oynanacak Antalyaspor maçıyla ligi bitirecek Galatasaray'da yolcular da neredeyse belli. Yönetim ve teknik heyet değişse de bu oyuncular sarı kırmızılı formaya veda edecek.

16 Mayıs 2022 - 10:33 Son Güncelleme:
2 7 oyuncu ve hoca gidiyor

7 oyuncu ve hoca gidiyor

Hürriyet Spor Arena'daki haber göre, Galatasaray, Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarının ardından tam 7 oyuncuya veda edecek.
Domenec Torrent'e de veda etmesi beklenen Galatasaray, yeni sezona yeni yönetim, yeni hoca ve yeni bir kadroyla girecek.

3 Satılacak isimlerde durum netleşmedi

Satılacak isimlerde durum netleşmedi

Sözleşmesi bitecek veya kiralık süresi dolacak oyuncularla yollar ayrılacak. Bu oyunculara ek olarak satılıp bonservis kazandıracak Kerem, Nelsson, Marcao, Cicaldau gibi oyuncular da var. Ancak bu isimlerde istenen tekliflerin gelmemesi halinde takımda kalma ihtimalleri de söz konusu.

Yeni yönetim son kararı verecek.

4 Kiralıklardan kalan yok

Kiralıklardan kalan yok

Arda Turan, Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk, Erik Pulgar, Halil Dervişoğlu ve Inaki Pena, son kez Nef Stadı’nda sarı kırmızılı formayla mücadele edecek.
Pulgar, Pena ve Halil, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen isimlerdi. Diğer oyuncuların ise sözleşmeleri biriyor.

Arda Turan'ın futbola veda etmesi bekleniyor.

5 Şilili tutmadı

Şilili tutmadı

Özellikle Pulgar, son demecinde Galatasaray'da devam etmek istediğini belirtmişti. Ancak oyuncunun bonservisinin alınması beklenmiyor.

6 Tazminat sıkıntısı

Tazminat sıkıntısı

Domenec Torrent'in ayrılığında ise tazminat sıkıntısı var. Ekibiyle beraber tazminat konusunda orta yol bulunmaya çalışılan İspanyol hocada mesafe alınamadı. Torrent ve ekibine tüm tazminatları ödenerek yolların ayrılması bekleniyor.

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