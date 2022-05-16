Galatasaray 7 futbolcuya veda ediyor! İşte gidecek isimler
Galatasaray bu sezon taraftarı önündeki son maça Adana Demirspor karşısında çıkıyor. Haftaya oynanacak Antalyaspor maçıyla ligi bitirecek Galatasaray'da yolcular da neredeyse belli. Yönetim ve teknik heyet değişse de bu oyuncular sarı kırmızılı formaya veda edecek.
7 oyuncu ve hoca gidiyor
Hürriyet Spor Arena'daki haber göre, Galatasaray, Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarının ardından tam 7 oyuncuya veda edecek.
Domenec Torrent'e de veda etmesi beklenen Galatasaray, yeni sezona yeni yönetim, yeni hoca ve yeni bir kadroyla girecek.
Satılacak isimlerde durum netleşmedi
Sözleşmesi bitecek veya kiralık süresi dolacak oyuncularla yollar ayrılacak. Bu oyunculara ek olarak satılıp bonservis kazandıracak Kerem, Nelsson, Marcao, Cicaldau gibi oyuncular da var. Ancak bu isimlerde istenen tekliflerin gelmemesi halinde takımda kalma ihtimalleri de söz konusu.
Yeni yönetim son kararı verecek.
Kiralıklardan kalan yok
Arda Turan, Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk, Erik Pulgar, Halil Dervişoğlu ve Inaki Pena, son kez Nef Stadı’nda sarı kırmızılı formayla mücadele edecek.
Pulgar, Pena ve Halil, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen isimlerdi. Diğer oyuncuların ise sözleşmeleri biriyor.
Arda Turan'ın futbola veda etmesi bekleniyor.
Şilili tutmadı
Özellikle Pulgar, son demecinde Galatasaray'da devam etmek istediğini belirtmişti. Ancak oyuncunun bonservisinin alınması beklenmiyor.
Tazminat sıkıntısı
Domenec Torrent'in ayrılığında ise tazminat sıkıntısı var. Ekibiyle beraber tazminat konusunda orta yol bulunmaya çalışılan İspanyol hocada mesafe alınamadı. Torrent ve ekibine tüm tazminatları ödenerek yolların ayrılması bekleniyor.