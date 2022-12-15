Galatasaray ayrılması muhtemel Torreira'nın yerini dolduruyor
Galatasaray'da Lucas Torreira ile sezon sonu yolların ayrılma ihtimali yüksek. Uruguaylı oyuncu hem geciken ödemeler hem de büyük liglerde oynamamasından ötürü Uruguay Milli Takımı'nda yedek kalması nedeniyle ayrılmayı düşünüyor. Galatasaray ise Torreira'nın alternatiflerini masaya yatırıyor.
Galatasaray'da Lucas Torreira için ayrılık çanları çalıyor. Galatasaray'da olmaktan mutlu olsa da, Uruguaylı oyuncunun ayrılmak için bazı gerekçeleri var. Oyuncunun menajeri geçtiğimiz haftalarda, "Galatasaray'da sezonu tamamlayıp İtalya'ya dönmek istiyor. Serie A'da futbol oynamaya karşı büyük bir sevgi duyuyor" demişti.
Torreira'nın Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı'nda yedek kalması ise oyuncunun canını sıkan asıl konu. Fiorentina ve Arsenal formaları giyerken daha kolay şans bulan Torreira, yeniden büyük liglerden birine dönmeyi planlıyor.
Galatasaray ise Torreira'nın alternatifini Fransa'da buldu. Toulouse forması giyen 27 yaşındaki Branco van den Boomen'i gündemine alan sarı kırmızılılar, oyuncuya teklifini iletecek.
Hollandalı orta saha Ajax altyapısının ürünü.
Galatasaray ile Toulouse arasında oynanacak hazırlık maçı vesilesiyle iki kulübün görüşebileceği bildirildi. Boomen, Toulouse ise 96 maça çıkıp 18 gol 36 asistle imza attı. Bu sezo nsie 15 maçta 1 gol 4 asisti var.