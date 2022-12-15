Galatasaray ayrılması muhtemel Torreira'nın yerini dolduruyor

Galatasaray'da Lucas Torreira için ayrılık çanları çalıyor. Galatasaray'da olmaktan mutlu olsa da, Uruguaylı oyuncunun ayrılmak için bazı gerekçeleri var. Oyuncunun menajeri geçtiğimiz haftalarda, "Galatasaray'da sezonu tamamlayıp İtalya'ya dönmek istiyor. Serie A'da futbol oynamaya karşı büyük bir sevgi duyuyor" demişti.