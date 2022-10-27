Galatasaray - Cengiz Ünder flörtünün detayları ortaya çıktı
Galatasaray yaz transfer döneminde kadrosunu birçok isimle güçlendirmiş ve Okan Buruk'a önemli bir oyuncu havuzu teslim etmişti. Adı geçen isimlerden biri de Cengiz Ünder'di ancak transfer nihayet ermedi. Galatasaray - Cengiz flörtüne dair detaylar ortaya çıktı.
Tudor'la sorunlu başlayınca...
Cengiz Ünder için Galatasaray iddiası yaz dönemi boyunca ortada dolaşmıştı. Özellikle Marsilya'nın yeni hocası Igor Tudor'la arası iyi olmadığı söylenen Cengiz'in ayrılık kararı aldığı ve Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı iddia edilmişti.
Ancak Cengiz, Marsilya'da kaldı.
Kiralamak istemiyorlar
Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, Cengiz için Galatasaray ile Marsilya sözlü olarak konuştu. Oyuncunun durumunu soran Galatasaray, kiralama yöntemiyle oyuncuyu almak istedi. Fakat Marsilya kiralamaya yanaşmadı.
15 milyon euro
Fransız ekibinin Cengiz için 15 milyon euro bandında bir teklif beklediği ve satışına ancak bu şekilde izin vereceği öğrenildi. Galatasaray bu parayı veremeyeceği için yaz ayındaki görüşmeler sadece konuşma aşamasında kaldı. Galatasaray herhangi bir teklif yapmadı.
Bu sezon genelde yedek
2025 yılına kadar Marsilya ile sözleşmesi bulunan Cengiz, yıllık 3 milyon euro kazanıyor. Bu sezon 5 tanesi ilk 11'de olmak üzere 16 maçta süre alan Cengiz sadece 1 asist yapabildi ve gol atamadı. Milli oyuncu geçen sezon 47 maçta 13 gol 6 asiste imza atmıştı.