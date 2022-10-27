Galatasaray - Cengiz Ünder flörtünün detayları ortaya çıktı

15 milyon euro

Fransız ekibinin Cengiz için 15 milyon euro bandında bir teklif beklediği ve satışına ancak bu şekilde izin vereceği öğrenildi. Galatasaray bu parayı veremeyeceği için yaz ayındaki görüşmeler sadece konuşma aşamasında kaldı. Galatasaray herhangi bir teklif yapmadı.