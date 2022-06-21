Galatasaray Domenec Torrent'i ikna edemedi: 40 milyon liralık sıkıntı
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve ekibi önceki gün Domenec Torrent'le ilk kez bir araya geldi. İspanyol hoca ayrılık talebi iletildi ve gidişi için bir ücret teklifi yapıldı. 1 senelik daha sözleşmesi olan Torrent, teklifi beğenmeyince konu sürüncemede kaldı. Taraflar bir kez daha görüşecek.
Galatasaray'da beklenen sıkıntı baş gösterdi. Dursun Özbek göreve geldikten sonra Domenec Torrent ile buluşup ayrılık konusunu çözmeleri bekleniyordu. Ancak ilk görüşmede sonuç çıkmadı.
İndirim olmazsa taksit
Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre, kulüp avukatlarının da hazır bulunduğu buluşmada Dursun Özbek'in indirim talep etmesine rağmen İspanyol teknik adamın bunu olumsuz karşıladığı ve indirimi kabul etmediği kaydedildi. Galatasaray, Torrent'i indirime ikna edemezse ikinci seçenek olarak 10 eşit taksit talep edeceği bildirildi.
40 milyon lirayı buluyor
Daha önce de bilindiği üzere Galatasaray, Torrent'i göndermek için kendisine 1.5 milyon euro, Torrent'in ekibine ise 660 bin euro olmak üzere toplam 2 milyon 160 bin euro ödemek zorundaydı. Bu meblağ üzerinden pazarlık yapılan Torrent, şu an için herhangi bir indirime yanaşmadı ve ekibiyle beraber yaklaşık 40 milyon liralık alacağı var.
Okan Buruk Torrent'i bekliyor
Galatasaray yeni teknik direktörü Okan Buruk'u açıklamak için de Domenec Torrent'le yolları ayırmayı bekliyor. Buruk ile 2 yıllık sözleşme yapılacağı öğrenilirken yeni sportif direktör de Cenk Ergün olmuştu.
Ergün, Torrent ve Sensibile sonrası tüm yapılanmayı yönetecek.
Sensibile'nin maliyeti
Önceki gün Sportif Direktör Pasquale Sensibile ile de yollarını ayıran Galatasaray'ın, İtalyan futbol adamına da fesih bedeli olarak 660 bin euro ödedi. Kulüpten bu konuda bir açıklama gelmedi ancak Hürriyet'in haberine göre Sensibile'nin 4 ayda 12 milyon lira kazandığı belirtildi.
Torrent, Sensibile ve scout için toplamda Galatasaray'ın kasasından 4 milyon euro çıkacak.