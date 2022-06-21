Galatasaray Domenec Torrent'i ikna edemedi: 40 milyon liralık sıkıntı

40 milyon lirayı buluyor

Daha önce de bilindiği üzere Galatasaray, Torrent'i göndermek için kendisine 1.5 milyon euro, Torrent'in ekibine ise 660 bin euro olmak üzere toplam 2 milyon 160 bin euro ödemek zorundaydı. Bu meblağ üzerinden pazarlık yapılan Torrent, şu an için herhangi bir indirime yanaşmadı ve ekibiyle beraber yaklaşık 40 milyon liralık alacağı var.