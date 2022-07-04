Galatasaray Isco'yu istiyor! İşte bu transferde Galatasaray'ın rakipleri

"Rakiplerimizden 2-3 ay gerideyiz"

Galatasaray bu sezon transfer çalışmalarına geç başladı. Yönetimdeki seçim telaşı ve teknik direktör belirsizliği nedeniyle uzun süre beklemede kalan sarı kırmızılılar, transfer işlerine de geç girebildi.

Yönetici Erden Timur, "Rakiplerimizden en az 2.5-3 ay gerideyiz" diyerek durumlarının zorluğunu belirtmişti.

Sportif direktör Cenk Ergün ise göreve gelir gelmez Avrupa'nın dört bir yanına yolculuklar yapmaya başladı ve transfer görüşmeleri gerçekleştiriyor. O duraklardan biri de İspanya...