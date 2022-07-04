Galatasaray Isco'yu istiyor! İşte bu transferde Galatasaray'ın rakipleri
Galatasaray Real Madrid'ten ayrılan İspanyol dünya yıldızı Isco'nun peşinde ancak bu transfer hayli zor... ISco'yu isteyen kulüpler Galatasaray'a oranla maddi olarak çok daha geniş imkanlara sahip. Ayrıca Isco'nun İspanya'da kalma isteği ağır basıyor. Galatasaray tüm bu zorluklara rağmen şansını zorlayacak.
"Rakiplerimizden 2-3 ay gerideyiz"
Galatasaray bu sezon transfer çalışmalarına geç başladı. Yönetimdeki seçim telaşı ve teknik direktör belirsizliği nedeniyle uzun süre beklemede kalan sarı kırmızılılar, transfer işlerine de geç girebildi.
Yönetici Erden Timur, "Rakiplerimizden en az 2.5-3 ay gerideyiz" diyerek durumlarının zorluğunu belirtmişti.
Sportif direktör Cenk Ergün ise göreve gelir gelmez Avrupa'nın dört bir yanına yolculuklar yapmaya başladı ve transfer görüşmeleri gerçekleştiriyor. O duraklardan biri de İspanya...
Zor bir transfer
Galatasaray, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan Isco lakaplı Francisco Roman Alarcon Suarez'i istiyor. 30 yaşındaki ofansif orta sahanın transferi ise oldukça zor...
İsteyen kulüpler!
Isco'yu Türkiye'den isteyen tek takım Galatasaray ancak Avrupa'nın devleri, İspanyol hücumcunun peşinde. Milan, Juventus, Real Betis, Malaga, Sevilla, West Ham United, Borussia Dortmund gibi devlerin adı geçerken, Malaga ile Real Betis'in bir adım önde olduğu öğrenildi.
İki kulüp avantajlı
Isco'nun İspanya'da kalma ve kariyerine La Liga'da devam etme isteği şimdilik ağır basıyor. Sevilla'nın girişiminin resmiyete binmemesi, oyuncuyu ciddi şekilde isteyen Malaga ile Real Betis'i bir adım öne çıkarıyor. Isco'nun olası bir fikir değişikliği ise yurt dışı ihtimalini ortaya çıkaracak.
Galatasaray haber bekliyor
Bu ihtimalin belirmesi durumunda Galatasaray, ismi geçen Avrupa devleriyle yarışa girmek zorunda kalacak. Mevcut durumda ise Galatasaray, oyuncunun temsilcilerinden şartlarını öğrendi ve "İspanya dışına çıkma kararı alınırsa haberdar edilme" talebini iletti.
Cenk Ergün ve ekibi şimdilik Madrid'den haber bekliyor ancak gelen bilgilere göre Galatasaray, Isco için tüm imkanları seferber etmeye hazır.