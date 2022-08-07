Galatasaray istedi ezeli rakibi alıyor! Gueye transferinde gelişme
PSG'de kadroda düşünülmeyen Idrissa Gana Gueye takım ayrılabilir. Daha önce adı Galatasaray ile anılan Gueye'nin şartları sarı kırmızılılara ağır gelmi ve Galatasaray tercihini Lucas Torreira'dan yana kullanmıştı. Gueye için ise Trabzonspor devrede.
"Hamsik yokken..."
Trabzonspor orta saha arayışlarını sürdürüyor. Ligin ilk maçında İstanbulspor'a konuk olan Trabzonspor'da Marek Hamsik'in sakatlığı planların değişmesine neden olmuştu. Teknik direktör Abdullah Avcı da, "Hamsik ile başka bir oyun var, Hamsik’siz başka bir oyun var. Hamsik ile topa sahip olarak başka bir hikaye yazabiliyoruz. Bir B planı cebimizde... Siopis ile ise savunma gücümüz var" diyerek bunu itiraf etti.
Trabzonspor Siopis ile Hamsik'in ortasında bir oyuncu bulup alternatif planını sağlamlaştırmak istiyor. Hamsik'in yaşı ve sık sakatlanması nedeniyle bazı isimleri gündemine alan Fırtına, PSG'den Idrissa Gueye ile ilgileniyor.
Kiralık düşünülüyor
Grillitsch'te sonuca ulaşamayan ve oyuncunun değişken istekleri nedeniyle masadan kalkan Trabzonspor, Gueye için temaslarını sürdürüyor. PSG'deki maaşı hayli yüksek olan 32 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık düşünen Trabzonspor, Gueye'nin maşının bir kısmını karşılamaya hazır.
Maaşı yüksek
Senegalli orta sahanın Fransa'daki maaşı net 4 milyon euro. Trabzonspor ise kadrosundaki oyuncular için tavan maaşı 1.5 milyon euro olarak belirlemiş ve bazı isimler için "imza parası" ile istisna oluşturmuştu.