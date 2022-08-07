Galatasaray istedi ezeli rakibi alıyor! Gueye transferinde gelişme

"Hamsik yokken..."

Trabzonspor orta saha arayışlarını sürdürüyor. Ligin ilk maçında İstanbulspor'a konuk olan Trabzonspor'da Marek Hamsik'in sakatlığı planların değişmesine neden olmuştu. Teknik direktör Abdullah Avcı da, "Hamsik ile başka bir oyun var, Hamsik’siz başka bir oyun var. Hamsik ile topa sahip olarak başka bir hikaye yazabiliyoruz. Bir B planı cebimizde... Siopis ile ise savunma gücümüz var" diyerek bunu itiraf etti.