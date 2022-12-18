Galatasaray Muslera'dan sonra kaleyi eski Fenerbahçeli isme emanet edecek

Burada da yedek kalan Berke sadece 2 resmi maça çıkarken lig maçlarında süre alamadı. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinde ise Berke'nin bu durumdan mutsuz olduğu ve Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı bildirildi.