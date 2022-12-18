Galatasaray Muslera'dan sonra kaleyi eski Fenerbahçeli isme emanet edecek
Galatasaray'da Fernando Muslera'dan sonra kaleye kimin geçeceği belirsiz. Performansı güven vermeyen Okan Kocuk'un as kaleci olma şansı düşük görünüyor. Yönetim ile istişarelerde bulunan teknik direktör Okan Buruk, gözünü eski bir Fenerbahçeli isme çevirdi.
Galatasaray uzun süredir Fernando Muslera sonrası dönem için hazırlık yapıyor. Birçok kaleci gidip gelirken hiçbiri Muslera ile yarışabilecek seviyede bir performans gösteremedi.
Özellikle yerli kaleci konusunda aradığını bulamayan Galatasaray, kısmen de olsa Inaki Pena'dan randıman almıştı. Ancak Pena, Barcelona'da kalmayı tercih etti.
Teknik direktör Okan Buruk, yaşı ilerleyen ve olası bir sakatlanma durumunda dönmesi uzun süre alacak olan Muslera'nın ardından kaleyi emanet edebileceği bir isim arıyor. Eski Fenerbahçeli Berke Özer'i hedefine alan Galatasaray, Portekiz'de forma giyen 22 yaşındaki kaleci için nabız yokladı.
Burada da yedek kalan Berke sadece 2 resmi maça çıkarken lig maçlarında süre alamadı. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinde ise Berke'nin bu durumdan mutsuz olduğu ve Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı bildirildi.
Galatasaray, Berke Özer'i alırsa Okan Kocuk veya Jankat Yılmaz takıma veda edecek.