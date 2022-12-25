Galatasaray orta saha transferinde rotayı İtalya'ya çevirdi
Galatasaray devre arası transfer döneminde orta sahayı güçlendirmek istiyor. Birçok oyuncunun adı transfer için geçerken son olarak hazırlık maçında karşılaşılan Lazio'dan bir isim gündeme geldi.
İtalyan basını, Cimbom'un 2025 yılında sözleşmesi sona erecek futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğiyle almak istediğini, Lazio'nun ise bu opsiyona şimdilik sıcak bakmadığını duyurdu. 2016 yılından beri Serie A'nın köklü ekibi Lazio'da yer alan 1.83 boyundaki orta saha, güçlü fiziği ve yüksek top tekniğiyle dikkatleri çekiyor.
Hatırlanacağı üzere Galatasaray, Dünya Kupası arasında Antalya'da Lazio ile hazırlık maçı oynamış ve sahadan 2-1 yenik ayrılmıştı. 13 Aralık'ta oynanan maça ilk 11'de başlayan Luis Alberto, 46. dakikada şık bir gol attı. Avrupa'da birçok kulübün radarındaki oyuncuya 18 milyon euro değer biçiliyor.
Futbola Sevilla altyapısında başlayan ve 1 yıl da Barcelona'da La Masia'nın tozunu yutan Luis Alberto, Liverpool, Malaga ve Deportivo'da da oynamıştı. Bu sezon 17 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergileyen futbolcu üst düzey pozisyon bilgisi ile öne çıkıyor.
Luis Alberto, 2013-2014 sezonunda İngiltere Premier Lig'in dev ekiplerinden biri olan Liverpool'a 8 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.
Milliyet