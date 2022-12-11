Galatasaray Patrick van Aanholt ile yolları ayıramıyor
Galatasaray, Patrick van Aanholt'u takımda düşünmüyor. Bu nedenle Hollandalı oyuncuyla fesih görüşmeleri yapan yönetim, şimdiye dek orta yolu bulabilmiş değil. Tecrübeli sol bek, sözleşmesinin tamamına ait alacaklarını talep ediyor.
Galatasaray'da Patrick van Aanholt sıkıntısı yaşanıyor. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği ve kalırsa büyük ihtimalle yedek kulübesine hapsolacak olan Aanholt, yönetimle görüştü. Yönetim, oyuncuya ayrılık teklifin sundu.
Galatasaray yöneticileri Aanholt'a "Sezon sonuna kadar olan alacaklarını ödeyelim, ocak ayında yolları ayıralım" önerisinde bulundu. Ancak Hollandalı oyuncunun Galatasaray ile 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor ve Aanholt, alacaklarının tamamını talep ediyor.
Aanholt'ın Galatasaray'a 1 yıllık maliyeti 1.9 milyon euro net maaş ve kazanma bonusları. Total masrafı 2 milyon euro'yu geçen 32 yaşındaki oyuncunun 1.5 yıllık ücreti ise vergilerle beraber 4 milyon euro'yu aşıyor.
Galatasaray, Aanholt ile görüşmelerini ara transfer döneminin sonuna kadar sürdürecek. Orta yolda buluşmak isteyen Galatasaray, fesih için 2 milyon euro'ya kadar ödeme yapmaya hazır.