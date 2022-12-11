Galatasaray Patrick van Aanholt ile yolları ayıramıyor

Galatasaray yöneticileri Aanholt'a "Sezon sonuna kadar olan alacaklarını ödeyelim, ocak ayında yolları ayıralım" önerisinde bulundu. Ancak Hollandalı oyuncunun Galatasaray ile 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor ve Aanholt, alacaklarının tamamını talep ediyor.