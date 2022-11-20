Galatasaray Torreira'nın alternatifini İspanya'da buldu

Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında Lucas Torreira'yı yedekleyebilecek bir oyuncu almak da var. Torreira için Milan başta olmak üzere bazı ciddi teklifler olduğu öğrenilmişti. Dünya Kupası'nda göstereceği iyi bir performans, Torreira'nın Galatasaray'a iyi bir bonservis kazandırarak gitme ihtimalini artıracak.