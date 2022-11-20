Galatasaray Torreira'nın alternatifini İspanya'da buldu
Galatasaray'da Lucas Torreira'ya bazı Avrupa takımlarından ciddi şekilde ilgi var. Dünya Kupası'nda Uruguay formasını terletecek Torreira'nın olası bir ayrılığı nedeniyle Galatasaray arayışlara şimdiden başladı.
Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında Lucas Torreira'yı yedekleyebilecek bir oyuncu almak da var. Torreira için Milan başta olmak üzere bazı ciddi teklifler olduğu öğrenilmişti. Dünya Kupası'nda göstereceği iyi bir performans, Torreira'nın Galatasaray'a iyi bir bonservis kazandırarak gitme ihtimalini artıracak.
Okan Buruk, Uruguaylı orta sahanın hiç olmazsa sezon sonuna kadar kalmasını ve şampiyonluk yarışında takıma katkı vermesini istiyor. Galatasaray, Torreira'nın devre arası ve sezon sonu olası gidişi için alternatifini arıyor.
Sarı kırmızılıların bu nedenle İspanya'nın Almeira takımında forma giyen Portekizli ön libero Samu Costa için girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Portekizli oyuncu sezon sonu için düşünülüyor.
21 yaşındaki ön libero, kısa süre içinde ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 5 milyon Euro piyasa değeri olan Samu Costa'nın kulübü Almeira ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Portekiz Milli Takımı alt yaş gruplarında 12 kez forma giyen Costa, bu maçlarda 2 kez fileleri havalandırmayı başardı. İspanyol ekibinde bu sezon 11 kez görev alan Costa kariyerinde 69 maçta ön libero, 16 maçta merkez orta, 1 maçta sol kanat ve 1 maçta ise 10 numara oynadı.