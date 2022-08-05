Galatasaray uzun süredir peşinde koştuğu iki yıldızla anlaştı! İşte anlaşmaların detayları
Transferin hareketli takımı Galatasaray iki yıldızına kavuştu. Galatasaray, Arsenal'in ardından dün gece menajeriyle Milano'da gerçekleştirilen transfer zirvesinde Lucas Torreira'yı da ikna etmeyi başardı. Ayrıca Napoli ile sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü Dries Mertens ile her konuda anlaşma sağladı. İşte iki transferin mali şartları...
Galatasaray uzun süredir peşinde koştuğu iki yıldız ismi ikna etmeyi başardı. Ön libero Lucas Torreira ve Belçikalı golcü Dries Mertens ile anlaşma tamam.
TORREİRA İLE 3 YILLIK ANLAŞMA
Hürriyet gazetesinin haberine göre; Galatasaray'ın yeni ön liberosu Lucas Torreira oldu. Sarı-Kırmızılılar, Uruguaylı futbolcuyu 5.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Milano'da dün gece gerçekleşen görüşmede Torreira, Galatasaray'ın teklifini kabul ettiğini iletti. Yıllık 3.5 milyon Euro ödenecek yıldız oyuncu, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelip 3 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.
Uruguaylı futbolcunun ikna edilmesinde Fernando Muslera da önemli rol oynarken, Galatasaray'da transfer çalışmaları devam edecek.
LUCAS TORREİRA'NIN GEÇEN SEZON PERFORMANSI
2018 yazında Sampdoria'dan kuzey Londra takımına 31 milyon Euro'ya transfer olan Lucas Torreira, 2020'de Atletico Madrid'e, geçen sezon ise Fiorentina'ya kiralık olarak gönderilmişti.
Geçtiğimiz sezon 35 maça çıkan Torreira, bu maçlarda Fiorentina'ya 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
MERTENS'TE DE İŞLEM TAMAM
Ayrıca Sarı-Kırmızılılar, Napoli ile sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü Dries Mertens ile her konuda anlaşma sağladı. 35 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın sunduğu yıllık 3.5 milyon Euroluk teklifi kabul etti. Sarı-Kırmızılılar, Mertens'i hazırda tutarken eğer alternatif isimlerden olumlu yanıt gelmezse 35 yaşındaki golcü de kadroya katılacak. Ayrıca 10 numara transferi için de Evander ile görüşmelere hız verilecek.
MERTENS'İN PERFORMANSI
Transferin gerçekleşmesi halinde, Okan hocanın Mertens'i Seferovic'in hemen arkasında görevlendireceği, bu nedenle hücum hattındaki yükü kaldırabilecek nitelikte, savaşçı bir orta saha kurmaya çalıştığı öğrenildi.
İtalya'da Napoli formasıyla tam 396 maça çıkan Mertens, 148 gol 90 asistlik performans sergiledi. Çoğu zaman ikinci forvet olarak görev yapan Mertens, sol önde ve forvet arkasında da etkili olabiliyor.