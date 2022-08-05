Galatasaray uzun süredir peşinde koştuğu iki yıldızla anlaştı! İşte anlaşmaların detayları

MERTENS'TE DE İŞLEM TAMAM

Ayrıca Sarı-Kırmızılılar, Napoli ile sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü Dries Mertens ile her konuda anlaşma sağladı. 35 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın sunduğu yıllık 3.5 milyon Euroluk teklifi kabul etti. Sarı-Kırmızılılar, Mertens'i hazırda tutarken eğer alternatif isimlerden olumlu yanıt gelmezse 35 yaşındaki golcü de kadroya katılacak. Ayrıca 10 numara transferi için de Evander ile görüşmelere hız verilecek.