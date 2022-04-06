Galatasaray ve Fenerbahçe'nin derbi planları netleşiyor

Barca taktiği

Milliyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray, Fenerbahçe maçında Barcelona karşısındaki taktiğini uygulayacak. Savunma ağırlıklı bir kadro ve oyun düzeniyle sahaya çıkacak olan Galatasaray, önce rakibini frenleyip ardından gole giderek puan ya da puanlar almayı hedefleyecek.