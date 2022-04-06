Galatasaray ve Fenerbahçe'nin derbi planları netleşiyor
10 Nisan Pazar akşamı Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Dev maç öncesi Fenerbahçe'nin lig ikinciliği iddiası bulunurken 13. sıradaki Galatasaray ise ligi olabildiğince yukarıda bitirmek istiyor. Planlar da netleşiyor.
Barca taktiği
Milliyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray, Fenerbahçe maçında Barcelona karşısındaki taktiğini uygulayacak. Savunma ağırlıklı bir kadro ve oyun düzeniyle sahaya çıkacak olan Galatasaray, önce rakibini frenleyip ardından gole giderek puan ya da puanlar almayı hedefleyecek.
Kale Muslera'nın
Sarı kırmızılılarda 0-0 sona eren Barcelona karşılaşmasında kalede İnaki Pena, hücumda Sofiane Feghouli ile Mustafa Muhammed ilk 11’de görev almıştı. Teknik direktör Domenec Torrent, Fenerbahçe deplasmanında Pena’nın yerine, derbilerde çok büyük tecrübeye sahip Fernando Muslera’ya görev verecek.
3 değişiklik var
Torrent, sakatlıkları bulunan Feghouli ve Muhammed’in yerlerine de Cicaldau ve Gomis’i oynatmayı planlıyor. Maç öncesi Galatasaray’da tek soru işareti, sakat olan Kerem’in durumu. O da maç günü belli olacak
Fenerbahçe'de durumlar nasıl?
Fanatik'teki haberde, Fenerbahçe'nin derbideki ana planının İrfan Can Kahveci üzerinden kurulacak hücum opsiyonları olduğu bildirildi. İsmail Kartal, oyunu son maçlarda yükselen İrfan Can'ıın üzerine kuracak.
"Rakibimizin iddiası yok"
Yıldız oyuncu derbi öncesi, "Rakibimizin iddiası yok, tek amaçları bizi yenmek. Biz ise ikinciliği hedefliyoruz ve kadro kalitemiz daha iyi. Kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.