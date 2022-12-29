Galatasaray'a iki oyuncusundan 11 milyon euro gelecek
Galatasaray devre arasında kadrosunu güçlendirmek için ekstra bütçe ararken, iki oyuncudan gelen haberle sevindi. Sezon başında kiralık olarak gönderilen Olimpiu Morutan ile Mostafa Mohamed, kulüplerinde başarılı olunca opsiyonlarının devre arasında kullanılma ihtimali belirdi.
Galatasaray devre arasında bir sol bek, bir forvet, bir de orta saha almak istiyor. Başkan Dursun Özbek dün yaptığı açıklamada, "Çok ciddi transfer uğraşımız var. Devre arasını bekliyoruz" diyerek beklentileri yükseltmişti.
Sarı kırmızılılara transfer için bütçe ararken iyi haber kiralık oyunculardan geldi.
Olimpiu Morutan, İtalya Serie B'de Pisa forması giyiyor ve ilk yarıda çok iyi bir grafik çiziyor. Morutan şimdiye dek 17 maçta 4 gol 7 asistle yıldızlaştı. Pisa ile Galatasaray arasındaki anlaşmada 5.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Pisa, opsiyonu kullanma kararı aldı.
Serie A mücadelesi veren ekip, ara transferde Morutan'ın bonservisini alabilir.
Galatasaray'ın bir diğer beklentisi Mostafa Mohamed. Nantes'a kiralanan Mısırlı golcü çıktığı 22 maçta 6 gol 4 asistlik katkı sağlayarak Fransız ekibinde takdir topladı.
Nantes, Mostafa'nın 5 milyon 750 bin euro'luk opsiyonunu kullanacak ve devre arasında işlemin gerçekleşmesi muhtemel.
Galatasaray böylece Morutan ile Mostafa'dan toplam 11 milyon 250 bin euro kazanacak. Sarı kırmızılılar bu geliri yeni oyuncu almak için kullanacak.