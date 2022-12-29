Galatasaray'a iki oyuncusundan 11 milyon euro gelecek

Galatasaray devre arasında bir sol bek, bir forvet, bir de orta saha almak istiyor. Başkan Dursun Özbek dün yaptığı açıklamada, "Çok ciddi transfer uğraşımız var. Devre arasını bekliyoruz" diyerek beklentileri yükseltmişti.

Sarı kırmızılılara transfer için bütçe ararken iyi haber kiralık oyunculardan geldi.