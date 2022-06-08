Futbol Galatasaray'a Manchester United'tan bedava yıldız! Dursun Özbek transferi bitirdi
08 Haziran 2022 - 10:13 Son Güncelleme:
Galatasaray'a Manchester United'tan bedava yıldız! Dursun Özbek transferi bitirdi
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Galatasaray'da başkanlık seçimi yaklaşıyor. Her iki başkan da seçimi kazanacakmışçasına teknik direktör ve futbolcu konusunda temaslarını sürdürüyor. Adaylardan Dursun Özbek, teknik direktör konusundan sonra transferde de paçaları sıvadı. Özbek'in ekibi, Manchester United'lı bir oyuncuyu bitirdi.
08 Haziran 2022 - 10:13 Son Güncelleme:
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Milliyet'teki habere göre, Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlık yarışını kazanırsa transferleden biri Nemanja Matic olacak.
Manchester United'la yollarını ayıran 33 yaşındaki Sırp dünya yıldızı Matic'le anlaşan Özbek, başkan olursa oyuncuyu getirecek.
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6 numara konusunda uzun süredir sıkıntı yaşayan Galatasaray, Fernando ve Melo kalitesinde bir orta saha oyuncusunun eksikliğini yaşıyor. Matic ise bu açığı kapatabilecek bir isim. Özbek yönetimi Matic'le 2+1 yıllığına anlaştı.
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Matic kariyerinde daha önce Chelsea ve Benfica'da oynamıştı. Uzun yıllardır en üst düzeyde forma giyen Sırp oyuncu, kariyerinin sonuna yaklaşırken Avrupa'da kalmak ve rekabetçi bir ligde devam etmek istiyor.
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