Galatasaray'a Manchester United'tan bedava yıldız! Dursun Özbek transferi bitirdi

6 numara konusunda uzun süredir sıkıntı yaşayan Galatasaray, Fernando ve Melo kalitesinde bir orta saha oyuncusunun eksikliğini yaşıyor. Matic ise bu açığı kapatabilecek bir isim. Özbek yönetimi Matic'le 2+1 yıllığına anlaştı.