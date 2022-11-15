Galatasaray'a Rashica için bonservis engeli
Galatasaray'da son maçların öne çıkan isimlerinden biri Milot Rashica oldu. Kosovalı kanat oyuncusu hücumdaki yaratıcılık sorununu çözerek 3. bölgeye büyük hareketlilik getirdi. Rashica'nın bonservisini almak isteyen Galatasaray ise Norwich City'den henüz beklediği cevabı alamadı.
Herkes memnun
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica, bulduğu şansları iyi değerlendirdi. Antrenmanlarda Okan Buruk'un gözüne giren Rashica, maçlarda ise hem taraftarı hem de Buruk'u memnun etti.
Sağ kanattaki yerini garantileyen Kosovalı bu performansını sürdürürse takımda kalması için her türlü fedakarlık yapılacak.
"Satılık değil" dediler ama...
Norwich City ile şimdiden dirsek temasına başlayan ve oyuncunun bonservis şartlarını soran Galatasaray, İngiliz ekibinden "satılık değil" cevabını almıştı.
Ancak Fanatik'teki habere göre bu karşılık tamamen fiyat artırma amaçlı.
Tok satıcıyı oynuyor
Championship'te mücadele eden ve Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren Norwich, 11 milyon euro yatırım yaptığı Rashica'yı ucuza bırakmak istemiyor. Aldığı bonservisin altına satarak zarar etmek istemeyen Norwich, "tok satıcı" politikası izleyerek Galatasaray'ı daha fazla para ödemeye zorlamak istiyor.
Rashica iyi performansını sezon sonuna kadar istikrarlı şekilde sürdürürse Galatasaray, oyuncuyu satın almak için Norwich ile kıyasıya bir pazarlığa girişecek. Sarı kırmızılıların en kötü ihtimalle 26 yaşındaki hücumcuyu bir sene daha kiralama isteği var.
Norwich ise bir sonraki kiralama durumunda oyuncunun sözleşmesine zorunlu satın alma opsiyonu koydurmayı planlıyor. Ayrıca Norwich, Premier Lig'e yükselmesi halinde büyük bir gelir elde edecek ve bu da Galatasaray'ın işine yarayacak. İngiliz ekibi kadroda yer açmak için Rashica'nın gidişinde kolaylık sağlayacak.