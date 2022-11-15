Galatasaray'a Rashica için bonservis engeli

Herkes memnun

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica, bulduğu şansları iyi değerlendirdi. Antrenmanlarda Okan Buruk'un gözüne giren Rashica, maçlarda ise hem taraftarı hem de Buruk'u memnun etti.

Sağ kanattaki yerini garantileyen Kosovalı bu performansını sürdürürse takımda kalması için her türlü fedakarlık yapılacak.