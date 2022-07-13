Galatasaray'da 42,5 milyon euro'luk hayal kırıklığı!
Galatasaray'ın ligdeki rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a nazaran daha düşük kalitede kadroya sahip olduğu herkesin ortak kanısı. Bu sebeple transfer dönemine yeni yönetimiyle beraber daha agresif ve hızlı girmesi beklenen sarı kırmızılılar, şimdiye dek bu tutumu gösteremedi. Yalnızca Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira transferlerini bitiren Galatasaray'da oyuncu satma girişimleri büyük önem taşıyor ancak gözden çıkarılan oyunculara teklif olmaması sıkıntı yaratıyor...
Marcao dışında satış yok
Galatasaray transfer çalışmalarına hız vermek için oyuncu satışı yaparak kaynak oluşturma amacında. Önceki gün 12+3 milyon euro karşılığında Marcao'yu Sevilla'ya gönderen Galatasaray'da diğer ayrılıklar için de teklif bekleniyor ancak şu ana kadar sonuç alınamadı.
Bonservislerine servet ödendi
Gözden çıkarılan 5 oyuncu Diagne, Luyindama, Cicaldau, Morutan ve Boey için teklif bekleyen sarı kırmızılılar, toplamda 42,5 milyon euro ödediği 5 oyuncuya alıcı bulamıyor.
- Diagne 13 milyon euro
- Luyindama 8 milyon euro (5+3 milyon euro kiralama bedeli)
- Cicaldau 6.5 milyon euro
- Morutan 4.1 milyon euro
- Boey 1 milyon euro
Maaş yükü de cabası
Bu oyunculardan bonservis geliri elde etmeye çalışan Galatasaray'da işin başında Cenk Ergün bulunuyor. Oyuncu almak kadar satmanın da önem taşıdığı Galatasaray, ciddi bir maaş yükünden de kurtulma hedefinde.
En az 4 transfer daha bekleniyor
Şimdilik sadece Marcao'dan gelen 12 milyon euro'yu (3 milyon euro'su bonus olarak daha sonra parçalı ödenecek) kasasına koyan Galatasaray, transfere bonservis öderken son derece dikkatli davranacak. En az 4 transfer daha yapması beklenen sarı kırmızılılarda bahsi geçen oyuncular dışında Mostafa Mohamed ve Kerem Aktürkoğlu da olası para getirebilecek isimler.
Satılmazsa Mostafa ilk tercih
Mostafa'nın bonservisini geçen hafta Zamalek'ten resmen alan Galatasaray, 4 milyon dolarlık ödeme yapmıştı. Fransa'dan birçok talibi olan Mostafa için beklenen teklifin 8-10 milyon euro olduğu, ancak şimdilik böyle bir teklif gelmediği belirtildi. Okan Buruk, Diagne, Gomis ve Mostafa arasındaki ilk tercihi olarak Mostafa'yı düşünüyor.