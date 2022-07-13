Galatasaray'da 42,5 milyon euro'luk hayal kırıklığı!

Satılmazsa Mostafa ilk tercih

Mostafa'nın bonservisini geçen hafta Zamalek'ten resmen alan Galatasaray, 4 milyon dolarlık ödeme yapmıştı. Fransa'dan birçok talibi olan Mostafa için beklenen teklifin 8-10 milyon euro olduğu, ancak şimdilik böyle bir teklif gelmediği belirtildi. Okan Buruk, Diagne, Gomis ve Mostafa arasındaki ilk tercihi olarak Mostafa'yı düşünüyor.