Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı için harekete geçildi

Galatasaray’da Konyaspor maçında attığı 2 golle ve performansıyla dikkatleri yine üzerine çeken Abdülkerim Bardakcı’ya büyük jest...

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Geçen sezonki şampiyonluğun önemli mimarlarından olan, Galatasaray’daki istikrarlı performansıyla A Milli Takımı’nın da bankoları arasına giren Abdülkerim Bardakcı’dan herhangi bir talep gelmemesine rağmen kontratına iyileştirme için harekete geçildi.

Bu sezon 19 milyon 550 bin lira alacak olan ve bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 sene daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun kontratında düzenleme olacağı ve zam yapılacağı belirtildi.

Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur’un, “Abdülkerim’in böyle bir talebi yok ama bu rakamlara oynaması haksızlık olur” dediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim, önümüzdeki günlerde bu durumu netliğe kavuşturacak. Zam talebinin futbolcudan da gelmemesi büyük takdir topladı.

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Yaz döneminde Rusya ve Suudi kulüplerinden teklif alan başarılı stoper için Avrupa’dan teklifler geldiği öğrenildi.

NDOMBELE'YE DAHA FAZLA ŞANS

Galatasaray’da Konya maçının 11’de şans bulan Ndombele, teknik heyeti sevindirdi. Fransız oyuncun, maç eksiği bulunmasına karşın sergilediği performansı olumlu bulan Teknik Direktör Okan Buruk’un 26 yaşındaki futbolcuya daha şans vermeyi düşündüğü belirtildi.

Ndombele’nin bu şekilde devam etmesi halinde devre arasında yolların ayrılmayacağı ama yine de bir orta saha takviyesinin planlandığı belirtildi.

DAVINSON SANCHEZ: KİM SAKAT?

Cim-Bom’un Kolombiyalı futbolcusu Sanchez, Konyaspor maçının ardından, “Sakatlığın ne durumda?” sorusuna, “Kim sakat?” yanıtını verdi.

Sanchez, “Bir sonraki maç oynayacak mısın?” sorusuna ise “Umarım” karşılığını verdi, parmağıyla arka tarafı işaret ederek, “Okan Hoca karar verecek” dedi.

Davinson Sanchez, sarı-kırmızılıların dünkü idmanında yine takımdan ayrı çalıştı. Kolombiyalı stoperin, sakatlığı geçmesine rağmen tedbir amacıyla bireysel antrenman yaptığı belirtildi.

Sağlık heyeti ve teknik kadronun bu kararı almasında Nelsson’un yükselen formunun da etkili olduğu bildirildi. Sanchez konusunda acele edilmeyeceği ve risk alınmayacağı belirtildi.

Nevzat Dindar / Milliyet