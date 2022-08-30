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FutbolGalatasaray'da ayrılık için 4 aday var! Eski takımları istiyor
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30 Ağustos 2022 - 09:57Son Güncelleme:

Galatasaray'da ayrılık için 4 aday var! Eski takımları istiyor

Futbol

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Galatasaray'da yerli oyunculardan bazıları için Florya dönemi bitmek üzere. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği 4 isimden en az biri Galatasaray'a veda edecek. Oyunculara eski takımlarından ilgi var.

30 Ağustos 2022 - 09:57 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Okan Buruk ayrılacak isimler için son çalışmalarını yapıyor. Hedefte 4 isim var ve bu isimlerden 3 tanesi bu sezon süre almakta zorlanıyor. Buruk, en az bir oyuncu için "gitsin" raporu verecek. Sayının ikiye çıkma ihtimali de var.

3Taylan Antalyalı en büyük aday

Taylan Antalyalı en büyük aday

Buruk, bu sezon Taylan Antalyalı'ya hiç süre vermedi. Yedeklerde dahi yer alamayan 27 yaşındaki oyuncu, hazır kalabilmek için rezerv takımda forma giyiyor. Ancak Rezerv Lig'in de iptali söz konusu. Taylan takımdan ayrılmaya yakın ve oyuncuya Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nın ilgisi var. Taylan, gitmeye en yakın aday.

4Emre Akbaba olmuyor

Emre Akbaba olmuyor

Galatasaray'da sezon öncesi yine en formda ve en çalışkan isimlerden biri Emre Akbaba olmuştu. Her yaz döneminde hocalarının dikkatini çeken ve çabasıyla göze giren Akbaba, sezon başladığında ise yokları oynuyor. Bu sezon da ilk 3 maça ilk 11'de başlayan Akbaba, takıma hiçbir katkı veremedi. Özellikle hücumda beklenen yaratıcılık ve son hamle işlerinde verimsiz olan Emre Akbaba ayrılabilir.

5Geçen sezon gitmek istemişti

Geçen sezon gitmek istemişti

Taraftarla arası pek de iyi olmayan Emre, geçen sezon olduğu gibi kendi isteğiyle Alanyaspor'un yolunu tutabilir. Alanya, eski oyuncusunu yine istiyor.

6Berkan Kutlu kolay kolay bırakılmayacak

Berkan Kutlu kolay kolay bırakılmayacak

Berkan Kutlu da Emre Akbaba gibi Alanyaspor'da transfer edilmişti. 4 milyon euro bonservis ödenen Berkan, geçen sezonun değişmezi isimlerinden olmuştu. Özellikle durmak nedir bilmeyen ve sahada basmadık yer bırakmayan yapısıyla dikkat çeken Berkan, en çok eleştiriyi ise işin skor yapma kısmında aldı. Geçen sezon 40'ı aşkın maça çıkan Berkan gol veya asist yapamamış ve eleştiri almıştı.

7Torreiranın yedeği

Torreira'nın yedeği

Berkan şu anda Torreira'nın yedeği olarak kulübede şans bekliyor. Oyuncu için Beşiktaş'ın ilgisi olduğu iddia edilmişti ancak Galatasaray, en az Alanyaspor'a ödediği kadar bir teklif gelirse satışı düşünecek. Buruk, Berkan'ın kalmasını istiyor.

8Emre Kılınç düşük ihtimal

Emre Kılınç düşük ihtimal

Okan Buruk'un kadroda kalmasını istediği ve hamle oyuncusu olarak düşündüğü Emre Kılınç için eski kulübü Sivasspor'un isteği var. Rıza Çalımbay daha önce de Galatasaray'dan Morutan ve Cicaldau'yu istemiş ancak oyuncuların tercihleri farklı olmuştu.

9Gitme talebi gelirse...

Gitme talebi gelirse...

Okan Buruk'un Emre Kılınç'ı bırakmayacağı düşünülüyor. Yalnızca oyuncu gitmek isterse bir ihtimal doğabilir.

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