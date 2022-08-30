Galatasaray'da ayrılık için 4 aday var! Eski takımları istiyor
Galatasaray'da yerli oyunculardan bazıları için Florya dönemi bitmek üzere. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği 4 isimden en az biri Galatasaray'a veda edecek. Oyunculara eski takımlarından ilgi var.
Galatasaray'da Okan Buruk ayrılacak isimler için son çalışmalarını yapıyor. Hedefte 4 isim var ve bu isimlerden 3 tanesi bu sezon süre almakta zorlanıyor. Buruk, en az bir oyuncu için "gitsin" raporu verecek. Sayının ikiye çıkma ihtimali de var.
Taylan Antalyalı en büyük aday
Buruk, bu sezon Taylan Antalyalı'ya hiç süre vermedi. Yedeklerde dahi yer alamayan 27 yaşındaki oyuncu, hazır kalabilmek için rezerv takımda forma giyiyor. Ancak Rezerv Lig'in de iptali söz konusu. Taylan takımdan ayrılmaya yakın ve oyuncuya Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nın ilgisi var. Taylan, gitmeye en yakın aday.
Emre Akbaba olmuyor
Galatasaray'da sezon öncesi yine en formda ve en çalışkan isimlerden biri Emre Akbaba olmuştu. Her yaz döneminde hocalarının dikkatini çeken ve çabasıyla göze giren Akbaba, sezon başladığında ise yokları oynuyor. Bu sezon da ilk 3 maça ilk 11'de başlayan Akbaba, takıma hiçbir katkı veremedi. Özellikle hücumda beklenen yaratıcılık ve son hamle işlerinde verimsiz olan Emre Akbaba ayrılabilir.
Geçen sezon gitmek istemişti
Taraftarla arası pek de iyi olmayan Emre, geçen sezon olduğu gibi kendi isteğiyle Alanyaspor'un yolunu tutabilir. Alanya, eski oyuncusunu yine istiyor.
Berkan Kutlu kolay kolay bırakılmayacak
Berkan Kutlu da Emre Akbaba gibi Alanyaspor'da transfer edilmişti. 4 milyon euro bonservis ödenen Berkan, geçen sezonun değişmezi isimlerinden olmuştu. Özellikle durmak nedir bilmeyen ve sahada basmadık yer bırakmayan yapısıyla dikkat çeken Berkan, en çok eleştiriyi ise işin skor yapma kısmında aldı. Geçen sezon 40'ı aşkın maça çıkan Berkan gol veya asist yapamamış ve eleştiri almıştı.
Torreira'nın yedeği
Berkan şu anda Torreira'nın yedeği olarak kulübede şans bekliyor. Oyuncu için Beşiktaş'ın ilgisi olduğu iddia edilmişti ancak Galatasaray, en az Alanyaspor'a ödediği kadar bir teklif gelirse satışı düşünecek. Buruk, Berkan'ın kalmasını istiyor.
Emre Kılınç düşük ihtimal
Okan Buruk'un kadroda kalmasını istediği ve hamle oyuncusu olarak düşündüğü Emre Kılınç için eski kulübü Sivasspor'un isteği var. Rıza Çalımbay daha önce de Galatasaray'dan Morutan ve Cicaldau'yu istemiş ancak oyuncuların tercihleri farklı olmuştu.
Gitme talebi gelirse...
Okan Buruk'un Emre Kılınç'ı bırakmayacağı düşünülüyor. Yalnızca oyuncu gitmek isterse bir ihtimal doğabilir.