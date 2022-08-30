Galatasaray'da ayrılık için 4 aday var! Eski takımları istiyor

Emre Akbaba olmuyor

Galatasaray'da sezon öncesi yine en formda ve en çalışkan isimlerden biri Emre Akbaba olmuştu. Her yaz döneminde hocalarının dikkatini çeken ve çabasıyla göze giren Akbaba, sezon başladığında ise yokları oynuyor. Bu sezon da ilk 3 maça ilk 11'de başlayan Akbaba, takıma hiçbir katkı veremedi. Özellikle hücumda beklenen yaratıcılık ve son hamle işlerinde verimsiz olan Emre Akbaba ayrılabilir.