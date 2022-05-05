Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk ile ekibindeki Levent Nazifoğlu arasında tehdit krizi

Bu haberlerin ardından Nazifoğlu A Spor'a konuştu ve şunları söyledi:

Başkan ile ilk görüşmemizde Domenec Torrent işini ne yapacağız dedi. Dedim başkanım paramız varsa; Torrent'i yollayacağız. Paramız yoksa 37 milyon TL tazminatı var. Dedi ki "paramız yok, Torrent ile devam edeceğiz o zaman". Dedim "tamam, Galatasaray'ın 37 milyon TL'sini çöpe atmayalım." O konuda anlaştık.

Metin Öztürk; Marcao, Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un 30 milyon Euro'ya satılmasını istedi. Dedim ki, "başkan biz bu oyuncularla o sıralar 13. sıradayız. Biz bunları da satarsak, küme düşmemeye oynarız"

"Valla bilmiyorum, paramız yok. 200 milyon TL yatıracak paramız yok" dedi.