Futbol Galatasaray'da bir kez daha Fatih Terim dönemi yaşanabilir! Dursun Özbek açıkladı
22 Mayıs 2022 - 10:04 Son Güncelleme:
Galatasaray'da bir kez daha Fatih Terim dönemi yaşanabilir! Dursun Özbek açıkladı
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Galatasaray'da 11 Haziran'da yeni başkan belli olacak. Eşref Hamamcıoğlu ile Dursun Özbek'in yarışacağı seçimde kazanan tarafın teknik direktör seçimi de en az başkanlık yarışı kadar merak ediliyor. Adaylardan Dursun Özbek, Fatih Terim'le ilgili konuştu.
22 Mayıs 2022 - 10:04 Son Güncelleme:
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Spor Gecesi Digital'e konuşan Dursun Özbek, olası Fatih Terim ihtimalini değerlendirdi. Cuma günü resmi başvurusunu yapıp listesini veren Özbek, adaylık sonrası şu açıklamayı yaptı:
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Şu an için "olacak" ya da "olmayacak" diyemem. Fatih Terim konusu da dahil olmak üzere birçok konuyu pazartesi günü yönetim kurulumla konuşacağız. Henüz başkanlık seçimi gerçekleşmedi, bir isim söylemek doğru olmaz.
Şu an için "olacak" ya da "olmayacak" diyemem. Fatih Terim konusu da dahil olmak üzere birçok konuyu pazartesi günü yönetim kurulumla konuşacağız. Henüz başkanlık seçimi gerçekleşmedi, bir isim söylemek doğru olmaz.
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Bu açıklama sonrası Galatasaray'da 11 Haziran günü yapılacak seçim sonrası Dursun Özbek başkan olursa Fatih Terim ihtimali bir kez daha doğacak gibi görünüyor.
Ancak Eşref Hamamcıoğlu seçilirse Fatih Terim ile kesin olarak çalışılmayacak. Hamamcıoğlu Alman ya da Fransız bir yabancı hoca getirecek.