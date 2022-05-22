Galatasaray'da bir kez daha Fatih Terim dönemi yaşanabilir! Dursun Özbek açıkladı

Bu açıklama sonrası Galatasaray'da 11 Haziran günü yapılacak seçim sonrası Dursun Özbek başkan olursa Fatih Terim ihtimali bir kez daha doğacak gibi görünüyor.

Ancak Eşref Hamamcıoğlu seçilirse Fatih Terim ile kesin olarak çalışılmayacak. Hamamcıoğlu Alman ya da Fransız bir yabancı hoca getirecek.