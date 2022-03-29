Galatasaray'da Burak Elmas'ın getirdiği tüm teknik kadro yolcu! Tazminat şoku...
Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin ibra edilmemesi sonrası futbol takımında büyük değişiklikler bekleniyor. Öncelikle teknik direktör değişimine kesin gözüyle bakılıyor. Domenec Torrent ile yollar ayrılacak. Torrent ve ekibinin ardından ise sportif direktör Pasquale Sensibile ile yardımcıları var...
Galatasaray'da kısa süre içerisinde tekrar büyük değişiklikler olacak. Burak Elmas göreve geldikten kısa süre sonra 3 yıllık planlama yaptığı Fatih Terim'le ters düşmüş ve yolları ayırmıştı. Ardından ise önce teknik direktör Domenec Torrent, sonra transfer ve yapılanma danışmanı Luis Campos ve son olarak sportif direktör Pasquale Sensibile göreve getirilmişti.
Tüm bu isimlerle ve ekipleriyle 1.5'ar yıllık sözleşme imzalandı. Toplamda 10 kişiden fazla olan Burak Elmas'ın bu yeni futbol ekibi henüz takıma yeni alışıyordu. Ancak bu alışma süreci tamamlanamadan bitecek gibi görünüyor.
Burak Elmas'ın ibra edilmemesiyle beraber yeni bir yönetim gelecek ve bahsi geçen tüm isimlerle yolları ayrılacak.
Hürriyet'teki habere göre, Galatasaray Domenec Torrent'e 1.5 milyon euro tazminat ödeyecek. Torrent’in ekibinde yer alan dört yardımcısı toplamda aylık 60 bin Euro, Pasquale Sensibile 35 bin Euro, İspanyol scout ise 5 bin Euro maaş alıyor. Ayrılık halinde tüm isimlerin 1 yıllık alacaklarının ödenmesi gerektiği için yaklaşık 750 bin Euro da bu isimlerin tazminat maliyeti bulunuyor.
Göreve gelecek yeni yönetim böyle bir tazminat yüküyle beraber 3 aylık futbol alacaklarını da ödemek zorunda. O da 200 milyon liralık bir meblağa tekabül ediyor.
Ayrıca Nelsson, Berkan, Cicaldau, Morutan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin bonservsi taksitleri de 5 milyon euro civarında.
Kısacası Burak Elmas'ın görevde uzun süre kalma planı nedeniyle uzun vadeli yaptığı planların hepsi yarım kaldı. Ve bu yarım kalan planların mali yükü yeni gelecek yönetime kalacak.