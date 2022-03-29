Galatasaray'da Burak Elmas'ın getirdiği tüm teknik kadro yolcu! Tazminat şoku...

Göreve gelecek yeni yönetim böyle bir tazminat yüküyle beraber 3 aylık futbol alacaklarını da ödemek zorunda. O da 200 milyon liralık bir meblağa tekabül ediyor.

Ayrıca Nelsson, Berkan, Cicaldau, Morutan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin bonservsi taksitleri de 5 milyon euro civarında.