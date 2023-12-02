Galatasaray'da çiçek açtım

Galatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech, Hollanda basını Voetbal International’e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Faslı yıldız, “Galatasaray’da mutluluğu yeniden buldum. Yeniden çiçek açtığımı hissediyorum. Kendim olabiliyorum, eskiden olduğu gibi. Yeniden geliştiğimi hissedebiliyorum. Galatasaray’da yeniden eski Ziyech olduğumu hissediyorum. Futbol oynarken eğleniyorum ve yeniden keyif almaya başladım” dedi. CHELSEA SABRIMI TÜKETTİ Ziyech, Chelsea ve Ajax ile ilgili de çarpıcı konuştu: “Ajax’a yardım etmek isterdim, geri dönmeyi gerçekten çok isterdim. Ancak, beni sadece kiralamak istediler. O noktada benim için bu transfer artık gerçekleşemezdi. Geçen sene, Fas ile harika bir Dünya Kupası oynadım, çok formdaydım. Dünya Kupası sonrası Chelsea’ye geri döndüm ve oynatılmadım. ‘Bana biraz daha sabret’ dediler. Fakat, sabrım bitmişti bir kere.”

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ŞAMPİYONLAR LİGİ’Nİ ŞİMDİLİK UNUTALIM

Galatasaray’ın hocası Okan Buruk, 3-3’lük Manchester United maçı sonrası futbolcularını lige döndürmek için motivasyon konuşması yaptı. Buruk, “Biliyorum Manchester United maçı hala aklınızda. Kopenhag karşılaşmasını düşünüyorsunuz ama lige döndük. Pendikspor, son haftalarda çıkış yaptı. Rakibimizi asla küçümsemeden bu maçı kazanmalıyız. Herkes görevini yerine getirmeli” dedi.

GÖZLER ZAHA’DA

Cim Bom’un bugünkü en önemli gol silahlarından biri Wilfried Zaha olacak. Zaha, sarı-kırmızılı ekibin ligdeki son 3 maçında 4 gole imza attı. 31 yaşındaki toplamda ise 5 golü bulunuyor. Zaha, Pendikspor deplasmanında gol serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

HAFTANIN GOLÜ KEREM AKTÜRKOĞLU’NDAN

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Kerem Aktürkoğlu’nun Manchester United karşısında 71. dakikada 3-3’lük beraberliği getiren golü, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde “Haftanın golü” seçildi. Aynı maçta Bruno Fernandes’in attığı gol ise haftanın en iyi 2. golü oldu.

ASLAN MAÇA HAZIR

Galatasaray, dün yaptığı antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılar, bugün öğlen saatlerinde Pendik’e doğru hareket edecek.

TEK EKSİK SANCHEZ

Sarı-kırmızılı takımda Davinson Sanchez, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ligde 13. haftadaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan Kolombiyalı stoper, Pendikspor’a karşı da sahaya çıkamayacak. Bu arada kaleci Muslera, sarı kart sınırında bulunuyor.

TARİHTE İLK KEZ

Galatasaray ile Pendikspor, Süper Lig’de ilk kez karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlı takım, Türkiye’nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor. İki ekip, bundan dolayı Süper Lig’deki ilk randevusuna çıkacak.

NELSSON KAFADA BİTİRMİŞ

Victor Nelsson, Galatasaray’ı kafasında bitirmiş... Buruk’un Danimarkalı stopere şans vermeyi düşündüğü ancak Nelsson’un isteksiz tavırları nedeniyle bu kararından vazgeçtiği öğrenildi.