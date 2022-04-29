Galatasaray'da Domenec Torrent'in tazminat belirsizliği sürüyor: Adaylar da bilmiyor!
Galatasaray'ın mevcut teknik direktörü Domenec Torrent, yeni yönetim göreve geldiği takdirde büyük ihtimalle görevden alınacak. Ancak Torrent'in sözleşmesinde tazminat belirsizliği nedeniyle iki aday Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, net bir plan belirleyemiyor. Adaylara sözleşme konusunda bilgilendirme yapılmadı.
Galatasaray bir yandan yarınki seçimin iptaliyle sarsılırken bir yandan da başkan adaylarını en çok zorlayan Domenec Torrent ve tazminat konusuyla meşgul. İspanyol teknik adamın sözleşme şartlarına ilişkin belirsizlik nedeniyle Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu’nun hoca konusunda net tavır ortaya koyamadıkları belirtildi.
Torrent’in mevcut kontratındaki tazminat konusunda kulüp tarafından herhangi bir bilgilendirme yapılmayan başkan adaylarının bu nedenle kesin kararlarını seçim sonrasına bıraktıkları bildirildi. Başkan adayları Torrent’le yolların ayrılması durumunda bunu mali açıdan en az hasarla atlatmak istiyor.
Eşref Hamamcıoğlu katıldığı yayında Domenec Torrent'in sözleşme detaylarını bilmediklerini itiraf etmiş ve tazminat ya da diğer maddelerle ilgili hiçbir malumatının olmadığını açıklamıştı.
"1.5 milyon euro verilecek"
Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray Domenec Torrent ile yolları ayırmak isterse 59 yaşındaki hocaya 1.5 milyon euro ödemek zorunda. Ancak bu tazminat tek seferde değil 12 taksitte ödenebilecek şekilde anlaşıldı.