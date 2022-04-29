Galatasaray'da Domenec Torrent'in tazminat belirsizliği sürüyor: Adaylar da bilmiyor!

Galatasaray bir yandan yarınki seçimin iptaliyle sarsılırken bir yandan da başkan adaylarını en çok zorlayan Domenec Torrent ve tazminat konusuyla meşgul. İspanyol teknik adamın sözleşme şartlarına ilişkin belirsizlik nedeniyle Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu’nun hoca konusunda net tavır ortaya koyamadıkları belirtildi.