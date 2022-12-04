Galatasaray'da geleceği belirsiz olan yıldıza Trabzonspor kancası
Süper Lig'in iki devi arasında bomba bir transfer ihtimali belirdi. Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken kancayı Galatasaray'dan bir isme taktı. Sarı kırmızılılardaki akıbeti belirsiz olan oyuncu için Trabzonspor'dan ilk hamle geldi.
Trabzonspor ara transfer döneminde Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda birkaç takviye yapacak. Son şampiyon, ligde istediği gibi başlayamadı ve yeni isimlere ihtiyaç duyuluyor. Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, rotayı sürpriz bir isme çevirdi.
Trabzonspor, ezeli rakibi Galatasaray'daki geleceği bir süredir belirsiz olan Yunus Akgün'ü yakın markaja aldı. Milliyet'teki habere göre Yunus'un menajeri ile Trabzonspor yöneticileri İstanbul'da sohbet toplantısı gerçekleştirdi. İddiaya göre bu toplantıda Yunus'un şartları konuşuldu.
Yunus Akgün Galatasaray'da ligin ilk 9 maçına ilk 11'de başlamış ancak performansı düşük kalınca yedeğe çekilmişti. Formasını kaybeden Yunus, yeni sözleşme konusunun da rafa kaldırılmasıyla bir anda belirsizliğe sürüklenmişti.
Galatasaray yönetimi 22 yaşındaki oyuncuyla henüz yeni sözleşme için anlaşma sağlamadı.
Galatasaray'ın mukavele imzalama işini ağırdan alması ise Yunus'un adının transfer dedikodularına karışmasına neden oluyor. Yunus için Adana Demirspor, Roma, Torino ve son olarak Trabzonspor'un isimleri geçiyor.