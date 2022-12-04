Galatasaray'da geleceği belirsiz olan yıldıza Trabzonspor kancası

Trabzonspor ara transfer döneminde Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda birkaç takviye yapacak. Son şampiyon, ligde istediği gibi başlayamadı ve yeni isimlere ihtiyaç duyuluyor. Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, rotayı sürpriz bir isme çevirdi.