06 Ekim 2022 - 07:56Son Güncelleme:
Galatasaray'da gol buhranı: 2 farklı galibiyet yok! Buruk çözüm arıyor
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Galatasaray ligde puan olarak iyi bir durumda olsa da oyun ve hücum aksiyonları açısından hayli sıkıntılı. Gol bulmakta çok zorlanan Galatasaray, şimdiye dek işi defansif anlamda güçlü olarak çözdü. Ancak Okan Buruk, hücumda daha verimli bir takım istiyor. BAY geçilen haftada bu soruna çare aranacak.
06 Ekim 2022 - 07:56 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da gol sıkıntısı ayyuka çıktı. Sarı kırmızılı takım 8 maçta sadece 9 gol atabildi ve henüz iki farklı galibiyet alamadı.
Okan Buruk takımdaki bu gol sorununa alternatif çözüm arıyor.
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Fanatik'in haberine göre, Galatasaray'da gol krizinin çözülebilmesi adına ilk düşünülen formüllerden biri, takımın tecrübeli ayaklarını daha verimli kullanmak. Mertens - Mata ikilisini beraber kullanmayı planlayan Okan Buruk, üçüncü yerlide de değişikliğe gidebilir.
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Kerem'in kulübeye çekilmesi, üçüncü yerli olarak da Berkan, Emre Taşdemir, Barış Alper Yılmaz veya Kazımcan gibi isimlerden birinin başka bir pozisyonda kullanılması seçenekler arasında.
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