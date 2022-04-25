Galatasaray'da Gomis pişmanlığı! 'Elimizde patlamasın'
Galatasaray, Altay deplasmanından kısır bir oyunla aldığı 1-0'lık galibiyetle döndü. Domenec Torrent ve öğrencilerinin tutuk, keyif vermeyen oyunu, galibiyete rağmen taraftarın tepkisini çekti. Takımda en çok eleştiri alan isim ise Bafetimbi Gomis oldu.
Hem kendini hem Torrent'i yaktı
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı ve uğruna Mbaye Diagne'yi kadro dışı bıraktığı Bafetimbi Gomis büyük hayal kırıklığı yaratıyor.
10 maçta 5 gol atmasına rağmen hantal görüntüsü, güçsüzlüğü ve eski bitiriciliğinin olmaması Gomis'in kredisini çabuk bitirdi.
Altay karşısında birçok net fırsattan yararlanamayan Gomis, kendisini ilk 11'de başlatan Domenec Torrent'in de eleştirilmesine neden oldu.
Eski Gomis yok
Attığı 5 golün 3'ü penaltıdan olan Gomis, akan oyunda ise oldukça etkisiz. Gol krallığı yaşadığı ilk Galatasaray döneminde top saklayan, hava toplarının çoğunu alan, arkadaşlarına pas dağıtan ve gol pozisyonu yaratan, en önemlisi ise bulduğu en ufak gol şansını bile skora dönüştüren Gomis, artık yok.
Maaş yükü ve yaşı...
10 gol atması durumunda sözleşmesi 1 sene daha uzayacak olan 36 yaşındaki oyuncu için taraftarın korkusu şu: Elimizde patlamasın!
Maaşı çok da az olmayan Bafetimbi Gomis, bu haliyle bir sene daha takımda kalırsa, zaten maddi olarak zorda olan Galatasaray'a büyük külfet olacak. Gomis'in yarım sezon için 750 bin euro, önümüzdeki sene ise 1 milyon 750 bin euro kazanacağı açıklanmıştı.
Yollar ayrılacak
Kalan maçlarda 5 gol daha atması durumunda Gomis, 1 sene daha sarı kırmızılı formayı giyecek. Sözleşmenin otomatik uzamaması durumunda ise Gomis'in takımda kalma şansı yok ve yollar ayrılacak.