Galatasaray'da Gomis pişmanlığı! 'Elimizde patlamasın'

Maaş yükü ve yaşı...

10 gol atması durumunda sözleşmesi 1 sene daha uzayacak olan 36 yaşındaki oyuncu için taraftarın korkusu şu: Elimizde patlamasın!

Maaşı çok da az olmayan Bafetimbi Gomis, bu haliyle bir sene daha takımda kalırsa, zaten maddi olarak zorda olan Galatasaray'a büyük külfet olacak. Gomis'in yarım sezon için 750 bin euro, önümüzdeki sene ise 1 milyon 750 bin euro kazanacağı açıklanmıştı.