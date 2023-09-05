Galatasaray'da iki isme yol göründü! Ndombele ve Sanchez transfer edilince yollar ayrılıyor

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.

2 TRANSFERDE DE MUTLU SON

Galatasaray iki transferde mutlu sona ulaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi listesini gece yarısına kadar vermek zorunda olan Sarı-Kırmızılılar, Tottenham'ın iki yıldızı Davinson Sanchez ile Tanguy Ndombele'yi kadrosuna kattı. İki oyuncu için de TFF'den lisans kaydı açıldı. Ndombele İstanbul'a iniş yaparken iki oyuncunun da maliyeti duyuruldu.

4+1 YILLIK İMZA

Bonservisiyle Sarı-Kırmızı renklere bağlanan 27 yaşındaki Davinson Sanchez için Tottenham'a 9.5 milyon Euro ödenecek ve bu rakam 5 taksitte İngilizler'e sunulacak. Kolombiyalı savunmacı ise 4+1 yıllık sözleşmeye imza attığında yıllık 3.2 milyon Euro kazanacak.

NDOMBELE KİRALANDI

Ndombele'nin de maliyetini KAP'a açıklayan Galatasaray yaptığı duyuruda, "Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun transfer bedeli 15.000.000 euro olup 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitler ile ödenmesi konusunda anlaşılmıştır. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 3.136.000 euro sezonluk ücret ödenecektir" ifadelerine yer verdi.

GÖZLER AYRILACAK İSİMLERE ÇEVRİLDİ

Sarı-kırmızılılarda yabancı kontenjanında Ndombele ve Sanchez’e yer açabilmek için en az iki isimle yolların ayrılması gerekiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un gözden çıkardığı iki futbolcu için Midtsjö ve Dubouis.

MIDTSJO VE DUBOIS YOLCU

Fredrik Midtsjö ve Leo Dubois’in topun ağzında olduğu bildirildi. Avrupa’daki büyük liglerde transferin sona ermesi nedeniyle iki futbolcunun da Trendyol Süper Lig’de mücadele eden kulüplere kiralanmasının planlandığı ifade edildi. Norveçli futbolcuyu Pendikspor istemiş, ancak transfer gerçekleşmemişti. Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü yaptığı açıklamada "Midtsjö’de son dakikada farklı bir gelişme oldu. Son 2 gün antrenmana bekliyorduk. Tesislerde odası bile hazırlandı. Çok net bilmiyorum” ifadelerini kullanmıştı.