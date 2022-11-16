Galatasaray'da Lucas Torreira için sürpriz ayrılık ihtimali
Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira, sarı kırmızılılara büyük fayda sağladı. Uzun süredir kanayan bir yaraya ilaç olan Torreira için İtalya'dan talip çıktı ve Galatasaray teklifin miktarından ötürü transfere sıcak bakıyor.
Büyük bir açığı doldurdu
Galatasaray yaz transfer döneminde 6 milyon euro ödeyerek Lucas Torreira'yı renklerine bağlamıştı. Uzun süredir 6 numarada gediği bulunan Galatasaray, Uruguaylı orta sahanın gelişiyle beraber adeta hayat buldu.
Büyük bir açığı kapatan Torreira, takımın vazgeçilmezi oldu.
İtalya'da iz bırakmıştı
Geçtiğimiz sezonu İtalyan ekibi Fiorentina'da kiralık olarak geçiren Torreira, orada da iz bırakmış ve Serie A'daki takımların dikkatini çekmişti. Ajansspor'un Calcio Style'a dayandırdığı habere göre; İtalyan devi Milan, Torreira için Galatasaray'a teklif yaptı.
Milan'ın teklifi 15 milyon euro
6 milyon euro'ya alınan Torreira için Milan'ın teklif ettiği bedelin toplamda 15 milyon euro olduğu öğrenildi. Haberin detayındaki iddiaya göre, 2 milyon euro kiralama bedeli ve 13 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla gelen Milan, sarı kırmızılılardan şartlı olarak olumlu dönüş aldı.
İlk hedef satmamak ancak...
Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında olması dolayısıyla Torreira gibi kilit bir oyuncu kolay kolay bırakması beklenmiyor. Ancak yönetimin eli maddi anlamda oldukça sıkışık. Oyuncu maaşlarının birkaç ay geriden geldiği ve eski oyuncularla beraber takımdaki bazı isimlerin Galatasaray'a ihtar çektiği biliniyor.
Ocak ayına kadar uğraşılacak
Dursun Özbek yönetimi kasa kolaylığı veya ekstra bir girdi sağlayamazsa oyuncu satışı son çare olarak kenarda tutuluyor. Ocak ayına kadar para bulmaya çalışacak olan yönetim, daha fazla köşeye sıkışırsa Torreira, Kerem, Nelsson, Boey gibi bonservis getirebilecek isimleri satabilir.