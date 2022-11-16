Galatasaray'da Lucas Torreira için sürpriz ayrılık ihtimali

Milan'ın teklifi 15 milyon euro

6 milyon euro'ya alınan Torreira için Milan'ın teklif ettiği bedelin toplamda 15 milyon euro olduğu öğrenildi. Haberin detayındaki iddiaya göre, 2 milyon euro kiralama bedeli ve 13 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla gelen Milan, sarı kırmızılılardan şartlı olarak olumlu dönüş aldı.