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Futbol Galatasaray'da Muriqi ve Gomis gerçeği ortaya çıktı
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23 Haziran 2022 - 08:52 Son Güncelleme:

Galatasaray'da Muriqi ve Gomis gerçeği ortaya çıktı

Futbol

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Galatasaray'da Okan Buruk'un resmen göreve gelmesiyle transfer çalışmaları hız kazandı. Buruk, eski öğrencisi Vedat Muriqi'i Galatasaray'da görmek istiyor ve Rize'de beraber çalıştığı golcüyü arayarak durumu iletti. Muriqi de Galatasaray'a gelmeye sıcak bakarken geçtiğimiz devre arası yaşanan bir gerçek ortaya çıktı.

23 Haziran 2022 - 08:52 Son Güncelleme:
2 Buruk aradı

Buruk aradı

Galatasaray Vedat Muriqi ile ilgileniyor. Okan Buruk'un göreve getirilmesinin ardından Rizespor'dan eski öğrencisi olan Muriqi ile telefonda görüştüğü ve sarı kırmızı forma altında buluşma teklifi yaptığı ortaya çıktı.

3 Devre arası görüşülmüş

Devre arası görüşülmüş

Muriqi de Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor ve gerek Fenerbahçe gerek Galatasaray'da forma giymeye hazır.
Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre, Vedat Muriqi ile Galatasaray geçtiğimiz sezonun devre arasında görüştü.

4 G.Saray Gomisi tercih etti

G.Saray Gomis'i tercih etti

Muriqi, Galatasaray'a kiralık olarak gelmeyi kabul etti ancak o dönemki yönetimin tercihi Bafetimbi Gomis oldu. Muriqi ise ocak ayı sonunda Mallorca'ya kiralandı.

5 Mallorcanın gücü almaya yetmiyor

Mallorca'nın gücü almaya yetmiyor

Real Mallorca formasıyla 16 maça çıkan Kosovalı, 4 gol 3 asistle sezonu tamamladı ve Lazio'ya geri döndü. İtalya'da aradığını bulamayan Muriqi, Lazio'da kalmayacak. Mallorca Muriqi'i istiyor ancak 12 milyon euro'luk bonservisi ödeme güçleri yok. Lazio'nun tercihiyse oyuncuyu bonservisiyle satmak.

6 Orta yol aranacak

Orta yol aranacak

Galatasaray ise Lazio arasında kiralama ya da uygun bir meblağ üzerinde satış anlaşması sağlanırsa Muriqi, Galatasaray'a gelecek. Galatasaray yönetimi oyuncu satışı yaparak bütçe oluşturmaya çalışıyor.

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