Galatasaray'da stoper bolluğu! Abdülkerim Bardakcı sonrası bir transfer daha yolda
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Abdülkerim Bardakcı transferi sonrası stoper konusunun şimdilik kapandığı tahmin ediliyordu. Özellikle Jason Denayer için yapılan girişimlere devam edilmeyeceği öngörülmüştü ancak öyle olmadı. Galatasaray, Denayer'i hala istiyor. Ancak bu kez kadroda Nelsson, Marcao, Denayer ve Abdülkerim olacak...
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Orta saha konusunda önemli gelişmeler beklenirken Abdülkerim Bardakcı sonrası stoper transferinin kapanması bekleniyordu.
Ancak Galatasaray Denayer'i hala istiyor.
Kadrosunda şu anda Nelsson, Marcao ve Abdülkerim gibi 3 as stoper bulunduran sarı kırmızılılar, Denayer'i de alırsa 4 as stopere sahip olacak ve 3'ü yabancı olmuş olacak.
Marcao'nun gitme ihtimali yükseliyor fakat Denayer'in gelmesi halinde Abdülkerim-Denayer-Nelsson üçlüsünün nasıl bir rotasyona gireceği merak konusu. Abdülkerim banko oynamak için geldi, Denayer ise yedek kalmaya gelmeyecek...
Marcao ise Sevilla'ya gitmek istediğini yönetime iletti. Zenit'te gelen teklifi reddeden Brezilyalı savunmacı, kariyerinde basamak atlamak istiyor.
Sevill,a Galatasaray'a son olarak 12 milyon euro önerdi. Galatasaray ise teklifin artırılmasını ve 15', görmesini istiyor.
Brezilyalı oyuncunun ayrılması halinde Galatasaray'da Abdülkerim ve Nelsson kalacak. Sarı kırmızılıların yeni hocası Okan Buruk
altyapıdan Emin Bayram'ı kampa dahil etmişti. Denayer gelse dahil yine de yerli stoper takviyesi bekleniyor.