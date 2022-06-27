Galatasaray'da stoper bolluğu! Abdülkerim Bardakcı sonrası bir transfer daha yolda

Kadrosunda şu anda Nelsson, Marcao ve Abdülkerim gibi 3 as stoper bulunduran sarı kırmızılılar, Denayer'i de alırsa 4 as stopere sahip olacak ve 3'ü yabancı olmuş olacak.

Marcao'nun gitme ihtimali yükseliyor fakat Denayer'in gelmesi halinde Abdülkerim-Denayer-Nelsson üçlüsünün nasıl bir rotasyona gireceği merak konusu. Abdülkerim banko oynamak için geldi, Denayer ise yedek kalmaya gelmeyecek...