Galatasaray'da sürpriz bek sıkıntısı! Sadece 14 günü var
Galatasaray yeni hocası Okan Buruk'la geçirdiği kamp döneminde kadrosunu büyük ölçüde belirlemiş ve 8 Eylül'e kadar birkaç ufak dokunuş daha yapma kararı almıştı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Sarı kırmızılılarda sezon başladıktan sonra sürpriz bir sıkıntı yaşanmaya başlandı. Her iki bek pozisyonunda da belirsizlik söz konusu.
Orta saha tamam, beklerde problem var
Galatasaray sezona girdikten sonra büyük bir sorunla karşı karşıya. Teknik direktör Okan Buruk, takımın ana problemi olan orta sahayı yeni transferler ve taktik çalışmalarla önemli ölçüde çözdü. Ancak bu kez beklenmedik bir bek sıkıntısı çıktı.
Aanholt'tan memnun değil
Okan Buruk sol bekte Patrick van Aanholt'tan memnun değil. Hollandalı oyuncu şimdiye dek isteneni veremedi. Oyun kurulumu ve hücum dizilişlerinde aksayan sol tarafta Aanholt ve Kerem Aktürkoğlu'nun uyumsuzluğu dikkat çekiyor.
Sol beke transfer olabilir
Sol taraf için transfer düşünen Galatasaray'da Ömer Bayram ve Kazımcan Karataş da forma bekliyor. Son iddialar ise Tottenham'dan Reguillon'la ilgilenildiği yönünde. Ancak Galatasaray'da bek sorunu bununla bitmiyor. Sağ tarafta da büyük sıkıntı söz konusu.
Boey'nin beklenmedik çıkışı
Büyük umutlarla transfer edilen Leo Dubois gelir gelmez sakatlandı. Fransız sağ bek takıma alışamadan uzun süreli sakatlık yaşamanın dezavantajını yaşıyor. Omar'ın da sakatlanmasıyla forma kadro dışı bırakılan ve kampa bile alınmayan Sacha Boey'e kaldı. Sürpriz şekilde iyi performans gösteren Boey, Okan Buruk'un gözüne girdi. Fakat sarı kırmızılılar bu kez de Boey'e gelen ciddi tekliflerle sıkıntıya girdi.
İki seçeneği var
İki İtalyan ekibi Udinese ve Verona, Boey için girişimlerde bulundu. Di Marzio'nun haberine göre, 21 yaşındaki oyuncu bu iki takımdan birine transfer olacak.
Boey kırgın
Boey, Galatasaray'da Okan Buruk tarafından hiç denenmeden kadro dışı bırakılmasına ve kamplara alınmasına kırgın. Kırgınlığını performansına yansıtmayan ve 1 ay boyunca tek başına çalışıp kendini hazır tutan Fransız oyuncu, teklifleri değerlendirmek istiyor.
Dubois ve Omar belirsiz
Galatasaray ise Dubois'nın sakatlığı ve sakatlık sonrası alışma sürecinden tedirgin. Omar'ın ise gözündeki sorun için kullandığı ilaçlar vücudunda ödem yaratıyor ve sakatlık riski artıyor. Okan Buruk her ne kadar Boey'i geç keşfetse de takımda kalmasını istiyor. Son karar ise genç sağ bekin olacak.
1 milyon euro'ya geldi
Boey'nin gitmesi durumunda Galatasaray sol bekten sonra sağ bekte de büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalacak. Sarı kırmızılılar transfer yapmak isterse bugünden itibaren 14 günleri var. Transfer dönemi Türkiye'de 8 Eylül'de kapanacak.
Fransız oyuncu Fatih Terim döneminde sadece 1 milyon euro'ya transfer edilmişti.