Geri Dön
FutbolGalatasaray'da sürpriz bek sıkıntısı! Sadece 14 günü var
HaberlerFutbol Haberleri Galatasaray'da sürpriz bek sıkıntısı! Sadece 14 günü var
Abone OlGoogle News
25 Ağustos 2022 - 10:30Son Güncelleme:

Galatasaray'da sürpriz bek sıkıntısı! Sadece 14 günü var

Futbol

1

Galatasaray yeni hocası Okan Buruk'la geçirdiği kamp döneminde kadrosunu büyük ölçüde belirlemiş ve 8 Eylül'e kadar birkaç ufak dokunuş daha yapma kararı almıştı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Sarı kırmızılılarda sezon başladıktan sonra sürpriz bir sıkıntı yaşanmaya başlandı. Her iki bek pozisyonunda da belirsizlik söz konusu.

25 Ağustos 2022 - 10:30 Son Güncelleme:
2Orta saha tamam, beklerde problem var

Orta saha tamam, beklerde problem var

Galatasaray sezona girdikten sonra büyük bir sorunla karşı karşıya. Teknik direktör Okan Buruk, takımın ana problemi olan orta sahayı yeni transferler ve taktik çalışmalarla önemli ölçüde çözdü. Ancak bu kez beklenmedik bir bek sıkıntısı çıktı.

3Aanholttan memnun değil

Aanholt'tan memnun değil

Okan Buruk sol bekte Patrick van Aanholt'tan memnun değil. Hollandalı oyuncu şimdiye dek isteneni veremedi. Oyun kurulumu ve hücum dizilişlerinde aksayan sol tarafta Aanholt ve Kerem Aktürkoğlu'nun uyumsuzluğu dikkat çekiyor.

4Sol beke transfer olabilir

Sol beke transfer olabilir

Sol taraf için transfer düşünen Galatasaray'da Ömer Bayram ve Kazımcan Karataş da forma bekliyor. Son iddialar ise Tottenham'dan Reguillon'la ilgilenildiği yönünde. Ancak Galatasaray'da bek sorunu bununla bitmiyor. Sağ tarafta da büyük sıkıntı söz konusu.

5Boeynin beklenmedik çıkışı

Boey'nin beklenmedik çıkışı

Büyük umutlarla transfer edilen Leo Dubois gelir gelmez sakatlandı. Fransız sağ bek takıma alışamadan uzun süreli sakatlık yaşamanın dezavantajını yaşıyor. Omar'ın da sakatlanmasıyla forma kadro dışı bırakılan ve kampa bile alınmayan Sacha Boey'e kaldı. Sürpriz şekilde iyi performans gösteren Boey, Okan Buruk'un gözüne girdi. Fakat sarı kırmızılılar bu kez de Boey'e gelen ciddi tekliflerle sıkıntıya girdi.

6İki seçeneği var

İki seçeneği var

İki İtalyan ekibi Udinese ve Verona, Boey için girişimlerde bulundu. Di Marzio'nun haberine göre, 21 yaşındaki oyuncu bu iki takımdan birine transfer olacak.

7Boey kırgın

Boey kırgın

Boey, Galatasaray'da Okan Buruk tarafından hiç denenmeden kadro dışı bırakılmasına ve kamplara alınmasına kırgın. Kırgınlığını performansına yansıtmayan ve 1 ay boyunca tek başına çalışıp kendini hazır tutan Fransız oyuncu, teklifleri değerlendirmek istiyor.

8Dubois ve Omar belirsiz

Dubois ve Omar belirsiz

Galatasaray ise Dubois'nın sakatlığı ve sakatlık sonrası alışma sürecinden tedirgin. Omar'ın ise gözündeki sorun için kullandığı ilaçlar vücudunda ödem yaratıyor ve sakatlık riski artıyor. Okan Buruk her ne kadar Boey'i geç keşfetse de takımda kalmasını istiyor. Son karar ise genç sağ bekin olacak.

91 milyon euroya geldi

1 milyon euro'ya geldi

Boey'nin gitmesi durumunda Galatasaray sol bekten sonra sağ bekte de büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalacak. Sarı kırmızılılar transfer yapmak isterse bugünden itibaren 14 günleri var. Transfer dönemi Türkiye'de 8 Eylül'de kapanacak.

Fransız oyuncu Fatih Terim döneminde sadece 1 milyon euro'ya transfer edilmişti.

10
SIRADAKİ HABER