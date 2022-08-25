Galatasaray'da sürpriz bek sıkıntısı! Sadece 14 günü var

Dubois ve Omar belirsiz

Galatasaray ise Dubois'nın sakatlığı ve sakatlık sonrası alışma sürecinden tedirgin. Omar'ın ise gözündeki sorun için kullandığı ilaçlar vücudunda ödem yaratıyor ve sakatlık riski artıyor. Okan Buruk her ne kadar Boey'i geç keşfetse de takımda kalmasını istiyor. Son karar ise genç sağ bekin olacak.