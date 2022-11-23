Galatasaray'da sürpriz Gomis gelişmesi! Dünya Kupası'nda ortaya çıktı
Galatasaray sezon başında Haris Seferovic ve Mauro Icardi'yi kadrosuna katmış ve Mostafa Mohamed - Diagne ikilisini göndermişti. Geçen sezondan kadroda kalan tek forvet ise Bafetimbi Gomis'ti. Fransız golcünün de ayrılabileceği iddia ediliyor.
Bafetimbi Gomis çok uzun yıllar Galatasaray forması giymemesine rağmen kulüp tarihinde rağmen iz bırakan isimlerden biri. Şimdiye dek 70 kez sarı kırmızılı formayı giyen Gomis'in 46 golü var.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında ikinci kez Galatasaray'a gelen 37 yaşındaki golcü önemli katkı vermişti. Ancak Fransız oyuncunun bir kez daha takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.
Fanatik'teki habere göre Galatasaray devre arasında veya sezon sonunda Moussa Dembele'yi kadrosuna katmak istiyor. Mauro Icardi'nin bonservisini alma konusunda pek şansı olmayan Galatasaray, Dembele'yi kadrosuna katıp Seferovic ve Gomis'le yolları ayırabilir.
Gomis'in yeni durağı ise bir kez daha Arap yarımadası olacak. Suudi Arabistan'da çok büyük bir fan kitlesine sahip olan Fransız golcüye birçok kulüpten teklifler geldiği, Galatasaray cephesinde de ayrılık sürecine sıcak bakıldığı öğrenildi.
Şu anda Dünya Kupası için Katar'da bulunan Gomis, Suudi Arabistan'ın Arjantin'i 2-1 devirdiği maçta tribünde yerini almıştı. Suudi taraftarlarla galibiyet sevincini paylaşan Gomis, kariyer finalini Arabistan'da yapacak.