Galatasaray'da sürpriz Gomis gelişmesi! Dünya Kupası'nda ortaya çıktı

Bafetimbi Gomis çok uzun yıllar Galatasaray forması giymemesine rağmen kulüp tarihinde rağmen iz bırakan isimlerden biri. Şimdiye dek 70 kez sarı kırmızılı formayı giyen Gomis'in 46 golü var.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında ikinci kez Galatasaray'a gelen 37 yaşındaki golcü önemli katkı vermişti. Ancak Fransız oyuncunun bir kez daha takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.