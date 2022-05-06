Galatasaray'da tazminat sıkıntısı: 3 milyon euro'yu bulacak

Torrent'in 1.5 milyon euro'luk tazminatı olduğu zaten öğrenilmişti. Bunun yanında ekibinin de toplam 660 bin euro'luk bir tazminatı olacağı ortaya çıktı.

Bu tazminatlar, Torrent başka bir yerde çalışmaya başlasa daha aradaki fiyat farkı gözetilmeksizin ödenmek zorunda.

Yani Galatasaray, Torrent'i gönderirse teknik ekibe toplam 2 milyon 160 bin euro ödeyecek.