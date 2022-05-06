Galatasaray'da tazminat sıkıntısı: 3 milyon euro'yu bulacak
Galatasaray'da Burak Elmas'ın göreve getirdiği isimlerde tazminat problemi yaşanıyor. Kulübün maddi olarak bitik olduğu bu dönemde bir de tazminat yükünün altına girme durumu söz konusu. Sadece teknik direktör Domenec Torrent'in değil, Torrent'in ekibi ve Pasquale Sensibile'nin de tazminatları olduğu öğrenildi.
Spor Gecesi Digital'in haberine göre, Galatasaray'da toplam 3 milyon euro'luk bir tazminat sıkıntısı yaşanıyor. Sadece Domenec Torrent'in tazminatı konuşulsa da Torrent'in ekibiyle beraber sportif direktör Sensibile'nin de tazminatı var.
Torrent'in 1.5 milyon euro'luk tazminatı olduğu zaten öğrenilmişti. Bunun yanında ekibinin de toplam 660 bin euro'luk bir tazminatı olacağı ortaya çıktı.
Bu tazminatlar, Torrent başka bir yerde çalışmaya başlasa daha aradaki fiyat farkı gözetilmeksizin ödenmek zorunda.
Yani Galatasaray, Torrent'i gönderirse teknik ekibe toplam 2 milyon 160 bin euro ödeyecek.
Tazminat sorunu bununla da bitmiyor. Burak Elmas'ın göreve getirdiği Sportif Direktör Pasquale Sensibile'nin de tazminatı var. İtalyan futbol adamının 840 bin euro'luk tazminat maddesi olduğu öğrenildi. Bu da Galatasaray'ın kasasından toplam 3 milyon euro'luk bir tazminat çıkacağı anlamına geliyor.
Torrent, Torrent'in ekibi ve Sensibile'nin tazminatları konusunda herhangi bir kolaylık sağlamayacakları da neredeyse kesin. Özellikle Torrent'ten Mancini gibi bir fedakarlık beklenmesi İspanyol hoca ve ekibini şaşırttı. Torrent, görevden alınma usulüne uygun şekilde tazminatını alıp gidecek.