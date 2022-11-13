Galatasaray'da Yunus Akgün bilmecesi! Kadroya giremedi, ayrılık ihtimali güçlendi

Yunus için ligin devre arasında ayrılabileceği yönünde iddialar var. İtalya'dan Roma ve Fiorentina'nın talip olduğu söylenen Yunus için Galatasaray yönetimi, teklif edilecek bonservis miktarına göre satış kararı alabilir.

Buruk, yerli rotasyonu için Yunus'un kalmasını istese de, genç oyuncu yedek beklemeyi kabul etmez ve ücret konusunda sorun yaşamaya devam ederse ayrılmayı düşünecek.