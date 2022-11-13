Galatasaray'da Yunus Akgün bilmecesi! Kadroya giremedi, ayrılık ihtimali güçlendi
Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 7-0 gibi tarihi bir skorla yendiği maçın kadrosunda Yunus Akgün yoktu. 22 yaşındaki oyuncunun kadroda olmaması son dönemde hakkında ortaya atılan ayrılık iddialarını daha da alevlendirdi. Okan Buruk maç sonu konuştu.
Sebebi maddi
Galatasaray'da Yunus Akgün, Başakşehir ile oynanan maçın kadrosunda yer almadı. Yedeklerde dahi yer bulamayan Yunus'un bu düşüşü büyük şaşkınlık yaratıyor.
Ligin ilk 9 maçında Okan Buruk'un ilk 11'de şans verdiği oyuncu son 4 haftada ise formasını Milot Rashica'ya kaptırdı. Yedekte bile yer alamayacak kadar kötü durumda olan Yunus'un bu halinin sebebinin maddi olduğu öne sürüldü.
Maaş sıkıntısı
Fanatik'te yer alan habere göre, Şu anda sadece Galatasaray içerisinde değil, Süper Lig ’de dahi en düşük ücrete oynayan isimlerin başında gelen Yunus’un yeni kontrat konusundan mutsuz olduğu bildirildi. Bu nedenle yaşadığı mutsuzluğu takım içine yansıtan, idmanlarda isteksiz bir görüntü çizen genç kanat oyuncusu, Okan Buruk tarafından Başakşehir maçı kadrosuna alınmadı.
Yunus için ligin devre arasında ayrılabileceği yönünde iddialar var. İtalya'dan Roma ve Fiorentina'nın talip olduğu söylenen Yunus için Galatasaray yönetimi, teklif edilecek bonservis miktarına göre satış kararı alabilir.
Buruk, yerli rotasyonu için Yunus'un kalmasını istese de, genç oyuncu yedek beklemeyi kabul etmez ve ücret konusunda sorun yaşamaya devam ederse ayrılmayı düşünecek.
"Kadromuz geniş"
Başakşehir maçının ardından konuşan Okan Buruk, Yunus meselesiyle ilgili şunları söyledi:
Bunu hep dile getiriyorum. Çok geniş bir kadromuz var. Birçok oyuncuyu bazen kadroya alamıyoruz. Bazen antrenman maçında bile oyuncularımızı değerlendiremiyoruz. Elbette burada değişimler oluyor. Geçen hafta Seferovic yoktu kadroda, bu hafta o kadroda ve Yunus yok.
"Çaba göstereceğini düşünüyorum"
Yunus bizim önem, değer verdiğimiz oyunculardan biri. Bu aranın da ona iyi geleceğini düşünüyorum. Onu Dünya Kupası sonrasına en iyi şekilde hazırlayacağız. Yunus, sezona nasıl başladıysa yine aynı şekilde bizimle başlayacak. Elbette beklentimiz daha iyi bir Yunus. Yunus'a güveniyoruz, ona olan inancımız devam ediyor. Dünya Kupası'ndan sonra da Yunus'un çok daha güçlü şekilde formayı almak adına çaba sarf edeceğini düşünüyorum.
Yunus bizim önem, değer verdiğimiz oyunculardan biri. Bu aranın da ona iyi geleceğini düşünüyorum. Onu Dünya Kupası sonrasına en iyi şekilde hazırlayacağız. Yunus, sezona nasıl başladıysa yine aynı şekilde bizimle başlayacak. Elbette beklentimiz daha iyi bir Yunus. Yunus'a güveniyoruz, ona olan inancımız devam ediyor. Dünya Kupası'ndan sonra da Yunus'un çok daha güçlü şekilde formayı almak adına çaba sarf edeceğini düşünüyorum.