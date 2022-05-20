Galatasaray'dan Hamza Akman kararı! Yeni sezonda...

Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan maçta da beğeni kazanan Hamza Yiğit Akman'ın sezon başında A takım ile birlikte yurt dışı kampına götürülmesine kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Hamza Yiğit Akman için Avrupa'dan bazı kulüplerin ilgisinin olduğu öğrenildi.

Milliyet