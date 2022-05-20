Galatasaray'dan Hamza Akman kararı! Yeni sezonda...
Galatasaray eski futbolcusu Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman'ı altyapısından yetiştiriyor. Hamza'nın çıkışı dikkatleri çekiyor ve genç oyuncu büyük umut vadediyor. Hamza Yiğit Akman'ın sezon başında A takım ile birlikte yurt dışı kampına götürülmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Fenerbahçe, U19 Gelişim Ligi 28. haftasının erteleme maçında Galatasaray'ı konuk etmişti. Sarı-kırmızılıların 2-1 kazandığı müsabaka sonrası genç oyuncu performansıyla beğeni kazandı. 17 yaşındaki futbolcunun yurt dışından bazı kulüplerin radarına girdiği kaydedildi. İşte ayrıntılar!
Galatasaray'ın Ukrayna'daki savaş mağdurları için Dinamo Kiev'le oynadığı hazırlık maçında da süre alan Hamza Yiğit Akman, beğeni toplamıştı. Galatasaray akademisinde görev alan çalıştırıcıların 17 yaşındaki oyuncuyu Luka Modric'e benzettiği öğrenildi.
Galatasaray'ın eski oyuncusu Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Yiğit Akman, sarı-kırmızılı takımın altyapısında yetişti. 17 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz yıl, Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzaladı. Hamza Yiğit Akman'ın sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek.
U19 Gelişim Ligi'nde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılıların değişilmez isimleri arasında yer alan Hamza Yiğit Akman bu sezon 27 müsabakada forma giydi. 17 yaşındaki oyuncu rakip fileleri 6 kez havalandırdı. 2004 doğumlu futbolcu takım arkadaşlarına da 5 asist yaptı.
Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan maçta da beğeni kazanan Hamza Yiğit Akman'ın sezon başında A takım ile birlikte yurt dışı kampına götürülmesine kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Hamza Yiğit Akman için Avrupa'dan bazı kulüplerin ilgisinin olduğu öğrenildi.
Milliyet