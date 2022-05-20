Geri Dön
Futbol Galatasaray'dan Hamza Akman kararı! Yeni sezonda...
Haberler Futbol Haberleri Galatasaray'dan Hamza Akman kararı! Yeni sezonda...
Abone Ol Google News
20 Mayıs 2022 - 09:59 Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Hamza Akman kararı! Yeni sezonda...

Futbol

1

Galatasaray eski futbolcusu Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman'ı altyapısından yetiştiriyor. Hamza'nın çıkışı dikkatleri çekiyor ve genç oyuncu büyük umut vadediyor. Hamza Yiğit Akman'ın sezon başında A takım ile birlikte yurt dışı kampına götürülmesine kesin gözüyle bakılıyor.

20 Mayıs 2022 - 09:59 Son Güncelleme:
2

Fenerbahçe, U19 Gelişim Ligi 28. haftasının erteleme maçında Galatasaray'ı konuk etmişti. Sarı-kırmızılıların 2-1 kazandığı müsabaka sonrası genç oyuncu performansıyla beğeni kazandı. 17 yaşındaki futbolcunun yurt dışından bazı kulüplerin radarına girdiği kaydedildi. İşte ayrıntılar!

3

Galatasaray'ın Ukrayna'daki savaş mağdurları için Dinamo Kiev'le oynadığı hazırlık maçında da süre alan Hamza Yiğit Akman, beğeni toplamıştı. Galatasaray akademisinde görev alan çalıştırıcıların 17 yaşındaki oyuncuyu Luka Modric'e benzettiği öğrenildi.

4

Galatasaray'ın eski oyuncusu Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Yiğit Akman, sarı-kırmızılı takımın altyapısında yetişti. 17 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz yıl, Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzaladı. Hamza Yiğit Akman'ın sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek.

5

U19 Gelişim Ligi'nde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılıların değişilmez isimleri arasında yer alan Hamza Yiğit Akman bu sezon 27 müsabakada forma giydi. 17 yaşındaki oyuncu rakip fileleri 6 kez havalandırdı. 2004 doğumlu futbolcu takım arkadaşlarına da 5 asist yaptı.

6

Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan maçta da beğeni kazanan Hamza Yiğit Akman'ın sezon başında A takım ile birlikte yurt dışı kampına götürülmesine kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Hamza Yiğit Akman için Avrupa'dan bazı kulüplerin ilgisinin olduğu öğrenildi.
Milliyet

7
Bu Video
İlgini
Çekebilir
SIRADAKİ HABER