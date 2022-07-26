Galatasaray'ın 8 milyon euro'luk hayal kırıklığı: Luyindama

Diagne gibi bedelsiz gidebilir

13 milyon euro verilen Mbaye Diagne'nin bedelsiz olarak ve üstüne maaşının bir kısmı ödenerek Karagümrük'e gönderilmesinin ardından Luyindama'nın da bonservissiz veya çok cüzi bir bonservisle takımdan ayrılması bekleniyor.