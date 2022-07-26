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Futbol Galatasaray'ın 8 milyon euro'luk hayal kırıklığı: Luyindama
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26 Temmuz 2022 - 08:07 Son Güncelleme:

Galatasaray'ın 8 milyon euro'luk hayal kırıklığı: Luyindama

Futbol

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Galatasaray'da Mbaye Diagne sonrası bir oyuncu daha verilen yüklü bonservisinin hakkını veremeden takımdan ayrılmak üzere. Standard Liege'den toplamda 8 milyon euro'ya tekabül eden bir bonservisle transfer edilen Luyindama, yok pahasına gönderilecek.

26 Temmuz 2022 - 08:07 Son Güncelleme:
2 8 milyon euroya mâl oldu

8 milyon euro'ya mâl oldu

Galatasaray Christian Luyindama'yı 2019 yılının ocak ayında 3 milyon euro'luk kiralama bedeli ve 5 milyon euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kadrosuna katmıştı. Geldiği ilk sezondaki performansıyla büyük beğeni toplayan Luyindama, devamında ise hayal kırıklığı yarattı ve şimdi 28 yaşındaki oyuncu ile yollar ayrılıyor.

3 Diagne gibi bedelsiz gidebilir

Diagne gibi bedelsiz gidebilir

13 milyon euro verilen Mbaye Diagne'nin bedelsiz olarak ve üstüne maaşının bir kısmı ödenerek Karagümrük'e gönderilmesinin ardından Luyindama'nın da bonservissiz veya çok cüzi bir bonservisle takımdan ayrılması bekleniyor.

4 Burukun gözüne girmeyi başaramadı

Buruk'un gözüne girmeyi başaramadı

Geçen sezonu Taawon'da tamamlayan oyuncu, yaz ayında Galatasaray'a dönerek kampa katıldı. Kampta ve hazırlık maçlarında Okan Buruk'un gözüne giremeyen Luyindama, son oynanan Kasımpaşa maçında da hatalarıyla sınıfta kaldı ve ikinci kamp listesinde kendine yer bulamadı.

5 Milli takımdaki diz sakatlığı

Milli takımdaki diz sakatlığı

Galatasaray'a geldiği ilk dönemde atletik yapısı, sert oyunu, hava hakimiyeti ve kendine has tarzıyla dikkatleri çeken Luyindama, 2019'un aralık ayında Kongo Milli Takımı'nda çapraz bağları kopunca hayli geriye gitmişti. Milli takım doktorlarının büyük ihmali sonucu çapraz bağ yaralanması tespit edilemeyen ve o sakatlıkla 10 bin kilometre aktarmalı uçak yolculuğu yapıp durumu iyice kötüleyen oyuncu, hala eski günlerine dönebilmiş değil.

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