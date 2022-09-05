Galatasaray'ın hedefinde 4 isim var! Buruk'un son 72 saati

Çağlar ihtimali

Paulinho sonrası bir de stoper almak isteyen sarı kırmızılar, yerli bir isimle anlaşmak niyetinde. Hedefte Leicester'dan ayrılmak üzere olan Çağlar Söyüncü ile Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan var. Her iki oyuncu için de ezeli rakipleriyle çekişecek olan Galatasaray, en az bir milli savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor.