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FutbolGalatasaray'ın hedefinde 4 isim var! Buruk'un son 72 saati
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05 Eylül 2022 - 10:44Son Güncelleme:

Galatasaray'ın hedefinde 4 isim var! Buruk'un son 72 saati

Futbol

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Galatasaray'da transferin bitimine az bir süre kala çalışmalar sürüyor. Hedefinde 4 isim olan Galatasaray, en az 3 ismi daha kadrosuna katmak istiyor. Sarı kırmızılarda ilk hamle yarın gerçekleşecek ve ardından 48 saat içerisinde yeni gelişmeler yaşanacak.

05 Eylül 2022 - 10:44 Son Güncelleme:
2İlk transfer Icardi

İlk transfer Icardi

Galatasaray 8 Eylül'de sona erecek transfer döneminde 4 isimle temaslarını sürdürüyor. Kadrosuna az 3 oyuncu daha katmak isteyen sarı kırmızılılar yarın Mauro Icardi'yi İstanbul'a getirerek ilk kurşunu atacak.

3Leverkusenle görüşülüyor

Leverkusen'le görüşülüyor

Hürriyet'in haberine göre, Icardi sonrası Galatasaray'ın ilk hedefi Paulinho. Okan Buruk, kanatlarda yaratıcı ve skorer bir isim isterken rotayı Almanya'ya çevirdi. Bayer Leverkusen ile kiralama için görüşen Galatasaray, 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

4Çağlar ihtimali

Çağlar ihtimali

Paulinho sonrası bir de stoper almak isteyen sarı kırmızılar, yerli bir isimle anlaşmak niyetinde. Hedefte Leicester'dan ayrılmak üzere olan Çağlar Söyüncü ile Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan var. Her iki oyuncu için de ezeli rakipleriyle çekişecek olan Galatasaray, en az bir milli savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor.

5Kaan pazarlığı

Kaan pazarlığı

Çağlar gelirse kiralık, Kaan gelirse bonservisiyle alınması bekleniyor. Kaan'ın bonservisi için 4.5 milyon euro bütçe ayrıldı. Sassuolo ise 8 milyon euro'da ısrarcı.

Kaan transferinde Trabzonspor ve Beşiktaş da devrede.

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