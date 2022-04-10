Göksel Gümüşdağ için açıklama geldi: TFF başkanlığını düşünmüyor!
Başakşehir'in CEO'su Mustafa Eröğüt, Başakşehir kulübü ve Türk futboluyla ilgili açıklamalar yaptı. Eröğüt, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın TFF başkanlığını istediği iddiasına cevap verirken, teknik direktör Emre Belözoğlu ve yabancı kuralıyla ilgili de konuştu.
"Gümüşdağ'ın TFF hedefi yok"
Milliyet'e konuşan Mustafa Eröğüt'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Gümüşdağ, çevresi ve bizimle, federasyon başkanlığı gibi bir niyeti olmadığını paylaştı. Bizim hakem listelerinin değişmesine olan tepkimizin, Göksel başkanın federasyonda bir makam, istikbal ya da planının olduğu şeklinde yorumlanması hakkaniyetli olmuyor. Çünkü ben onunla uzun yıllardır çalışan biri olarak söylüyorum, geçmişte de federasyon başkanlığı ile ilgili fırsatları oldu ancak sanayici olması, bir yandan ailesine vakit ayırmak istemesi sebebiyle çok sıcak bakmamıştı.
"Emre Hoca buradan sadece Avrupa için ayrılır"
Emre Hoca, bu kulübün 4 sene kaptanlığını yapmış, benim gözümde Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu ve bundan sonra da Türk futboluna vereceği çok şey var. Umarım Serie A’da bir teknik direktörümüz daha olacaksa yıllar sonra o da inşallah Emre Belözoğlu olacaktır. Emre Hoca tabii ki bir gün mutlaka buradan ayrılacak. Ancak buradan ayrılma sebebi Avrupa’da bir takıma gitmek olur.
Emre Hoca, bu kulübün 4 sene kaptanlığını yapmış, benim gözümde Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu ve bundan sonra da Türk futboluna vereceği çok şey var. Umarım Serie A’da bir teknik direktörümüz daha olacaksa yıllar sonra o da inşallah Emre Belözoğlu olacaktır. Emre Hoca tabii ki bir gün mutlaka buradan ayrılacak. Ancak buradan ayrılma sebebi Avrupa’da bir takıma gitmek olur.
"Yabancı kuralına karşıyız"
Futbolda gelişmiş ülkelere baktığınızda bunlar böyle zorlayarak olacak şeyler değil. Yetersiz olan oyuncuyu oynayarak geliştiremezsiniz. Bence Süper Lig bir vitrindir. Orada sadece en iyiler oynar. Bu da dolaylı olarak daha sonraki yayın ihalelerini etkiler. Bir kere bu artılı kurala çok karşıyız. Kim formayı hak ediyorsa hoca onlara görev verebilmeli. Mecburiyetler olmamalı diye düşünüyorum.
Futbolda gelişmiş ülkelere baktığınızda bunlar böyle zorlayarak olacak şeyler değil. Yetersiz olan oyuncuyu oynayarak geliştiremezsiniz. Bence Süper Lig bir vitrindir. Orada sadece en iyiler oynar. Bu da dolaylı olarak daha sonraki yayın ihalelerini etkiler. Bir kere bu artılı kurala çok karşıyız. Kim formayı hak ediyorsa hoca onlara görev verebilmeli. Mecburiyetler olmamalı diye düşünüyorum.
"Yayın ihalesi aralıkta bitmeliydi"
Geçen yayın ihalesi çok başarılı olmuştu ancak o zaman dünyanın ekonomik durumuyla şu anki ekonomik durum aynı değil. Bir pandemi geçirdik ve üzerine savaş var dünyada... Umarım daha da büyümez. Görüyoruz ki Fransa’da ve Almanya’da da yayın ihaleleri düştü. Türkiye’deki yayın ihalesi özellikle Anadolu kulüplerinin can suyu. Yüzde 70-80 gelirleri buradan geliyor. O yüzden çok kritik. Aralık ayında yapılması gereken bu ihale şu an nisan ayında hala tamamlanamamış olması, kulüplerin önümüzdeki yılki planlarını ciddi şekilde etkiliyor. Umarım bir an önce uygun, kulüpleri yaşatabilecek bir rakam ile bu süreci tamamlayabilir.
Geçen yayın ihalesi çok başarılı olmuştu ancak o zaman dünyanın ekonomik durumuyla şu anki ekonomik durum aynı değil. Bir pandemi geçirdik ve üzerine savaş var dünyada... Umarım daha da büyümez. Görüyoruz ki Fransa’da ve Almanya’da da yayın ihaleleri düştü. Türkiye’deki yayın ihalesi özellikle Anadolu kulüplerinin can suyu. Yüzde 70-80 gelirleri buradan geliyor. O yüzden çok kritik. Aralık ayında yapılması gereken bu ihale şu an nisan ayında hala tamamlanamamış olması, kulüplerin önümüzdeki yılki planlarını ciddi şekilde etkiliyor. Umarım bir an önce uygun, kulüpleri yaşatabilecek bir rakam ile bu süreci tamamlayabilir.