Göz dolduran performans! Fenerbahçe'nin tek rakibi Bayern Münih

TEK RAKİBİ BAYERN MÜNİH

Sarı-Lacivertliler bu sezon hücumda tam anlamıyla durdurulamaz bir takım oldu. Fenerbahçe, Süper Lig’de 11 maçta tam 34 kez ağları sarstı yaşadı. Kanarya, tam tam 5 maçta 4 ve üzeri gol attı. Jorge Jesus’un öğrencilerinin ligdeki gol ortalaması 3.09! Avrupa’nın 5 büyük liginde Sarı-Lacivertliler’in bu performansını geride bırakabilen tek takım Alman devi Bayern Münih oldu. Bayern, Bundesliga’da 12 mücadelede 38 kez fileleri havalandırdı, maç başına 3.16 gol ortalaması yakaladı. İngiltere’de Haaland ve De Bruyne’li Manchester City 3.08, Fransa’da Messi, Mbappe ve Neymar’lı PSG 2.76, İtalya’da Napoli 2.5 ve İspanya’da Real Madrid ile Barcelona ise 2.41 gol ortalaması yakaladı.