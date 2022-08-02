Grillitsch'e 'kişilik sorunu' teşhisi! Transfer bu yüzden iptal olmuş

Futbol Arena'nın Sport 1'e dayandırdığı habere göre, Premier Lig ekibi Brighton Hove Albion'un hocası Graham Potter, Grillitsch ile bire bir görüştü.

47 yaşındaki teknik adam, görüşmenin ardından kulüp yetkililerine raporunu vererek "oyuncunun kişiliğiyle ilgili endişeleri" olduğunu iletti.