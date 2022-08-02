Grillitsch'e 'kişilik sorunu' teşhisi! Transfer bu yüzden iptal olmuş
Bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor'un da görüştüğü Florian Grillitsch, iki Türk ekibiyle de anlaşamamıştı. Ardından Premier Lig takımı Brighton Hove Albion ile masaya oturan Avusturyalı oyuncu, İngilizlerle de sözleşme imzalamadı. Brighton'ın Grillitsch ile ilgili raporu ise hayli dikkat çekici.
Futbol Arena'nın Sport 1'e dayandırdığı habere göre, Premier Lig ekibi Brighton Hove Albion'un hocası Graham Potter, Grillitsch ile bire bir görüştü.
47 yaşındaki teknik adam, görüşmenin ardından kulüp yetkililerine raporunu vererek "oyuncunun kişiliğiyle ilgili endişeleri" olduğunu iletti.
Maliyetin de makul olmaması sebebiyle Grillitsch transferinden vazgeçildi. Tıpkı Galatasaray gibi Brighton da oyuncunun sürekli fiyat artırmasından şikayetçiydi.
Grillitsch'in menajerliğini yapan babası, Galatasaray'dan yıllık 1.5 milyon euro ücret ve 1.5 milyon euro imza parası haricinde hayli yüklü paralar istemiş ve sarı kırmızılılar masadan kalkmıştı.
Alman basını, oyuncunun bir türlü kulüp bulamaması nedeniyle babasını menajerlikten aldığını ve eski menajeri Thomas Böhm'e döndüğünü yazdı. Habaerin detayında "Grillitsch için transfer dönemi yeni başlıyor" denildi.