Gustavo Henrique'nin sözleşmesinde bomba detay! Önümüzdeki yıl...

MALİYET DE BELLİ OLDI Fenerbahçe'nin bu transfer için Flamengo'ya kiralama bedeli olarak 1 milyon 400 bin euro ödediği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin oyuncunun bonservisini almak istemesi halinde ödeyeceği bonservis bedeli de açıklandı. Flamengo'yla Fenerbahçe arasındaki anlaşmada yer alan satın alma opsiyonu maddesinin de kullanılması halinde sarı-lacivertlilerin 1 milyon 400 bin euro daha ödeyeceği kaydedildi.