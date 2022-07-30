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Futbol Gustavo Henrique'nin sözleşmesinde bomba detay! Önümüzdeki yıl...
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30 Temmuz 2022 - 08:46 Son Güncelleme:

Gustavo Henrique'nin sözleşmesinde bomba detay! Önümüzdeki yıl...

Futbol

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Transferin en hareketli takımı Fenerbahçe'de imzalar devam ediyor. Fenerbahçe'de Gustavo Henrique'nin sözleşmesindeki detaylar belli oldu. Brezilya basını, tecrübeli savunmacıyla ilgili gelişmeyi duyurdu. Haberde 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan maddelerden biri de şok etkisi yarattı. İşte Fenerbahçe'nin Hustavo Henrique'ye ödeyeceği rakam ve transferin şartları...

30 Temmuz 2022 - 08:46 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolleri için geçtiğimiz hafta İstanbul'a getirdiği Gustavo Henrique konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Brezilya basını, tecrübeli stoperle ilgili bomba bir iddiada bulundu. İşte transfer haberinin detayları...

3 ANLAŞMA AÇIKLANMIŞTI

ANLAŞMA AÇIKLANMIŞTI

Fenerbahçe, Flamengo'da forma giyen savunma oyuncusu Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncunun kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique’nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır" denilmişti.

4 İSTANBULA GELDİ

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe ile Flamengo arasındaki görüşmelerde transfer için prensip anlaşmasına varılmıştı. 29 yaşındaki savunmacı ile Fenerbahçe arasında 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkışılmıştı. Sarı-lacivertlilerin, bu transfer için 2 milyon 800 bin euro ödeyeceği belirtilmişti. Fenerbahçe tecrübeli futbolcuyla görüşmeleri resmiyete kavuşturmak ve son sağlık kontrolleri için Brezilyalı futbolcuyu İstanbul'a getirmişti.

5 SAĞLIK KONTROLLERİNDE SORUN ÇIKTI

SAĞLIK KONTROLLERİNDE SORUN ÇIKTI

Globo Esporte'de yer alan haberde; Brezilya'dan Türkiye'ye gelen futbolcunun sağlık kontrolleri sırasında diz komplikasyonları tespit edildiği belirtildi. Fenerbahçe'de kurmayların oyuncunun sağlık durumu hakkında tartışmalara başladığı aktarıldı. Fenerbahçe'nin Gustavo Henrique'nin sakatlık geçmişiyle ilgili Flamengo'dan raporlar istediği vurgulandı.

6 KİRALIK OLARAK GELDİ

KİRALIK OLARAK GELDİ

Fenerbahçe Kulübü merak edilen Gustavo Henrique transferini sonunda açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Flamengo forması giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique’yi 1 yıllığına kiraladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Gustavo Henrique’ye ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

7 SÖZLEŞMEDE BOMBA DETAY

SÖZLEŞMEDE BOMBA DETAY

Globo Esporte'de yer alan haberde Gustavo Henrique'nin sözleşme şartları duyuruldu. Brezilyalı futbolcunun dizinden sakatlanması halinde Flamengo'ya geri döneceği belirtildi. 29 yaşındaki stoperin sözleşmesinde yer alan maç sayısına ulaşması halinde Fenerbahçe'yle Flamengo'da yapılan anlaşmaya göre satın alma opsiyonu maddesinin devreye gireceği kaydedildi.

8 MALİYET DE BELLİ OLDI

MALİYET DE BELLİ OLDI

Fenerbahçe'nin bu transfer için Flamengo'ya kiralama bedeli olarak 1 milyon 400 bin euro ödediği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin oyuncunun bonservisini almak istemesi halinde ödeyeceği bonservis bedeli de açıklandı. Flamengo'yla Fenerbahçe arasındaki anlaşmada yer alan satın alma opsiyonu maddesinin de kullanılması halinde sarı-lacivertlilerin 1 milyon 400 bin euro daha ödeyeceği kaydedildi.

9 UZUN SÜRELİ SAKATLIKLAR

UZUN SÜRELİ SAKATLIKLAR

29 yaşındaki stoper bu sezon başında da diz ağrısından şikayet etmesi nedeniyle yaklaşık 1 ay formasından uzak kalmıştı. Gustavo Henrique, Santos günlerinde de çapraz bağlarından ameliyat olmuş ve yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalmıştı. Gustavo Henrique'nin Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelmesinin ana nedeni Jorge Jesus oldu. Portekizli teknik adam Flamengo'dan tanıdığı eski öğrencisini sarı-lacivertli forma altında görmek istedi. Gustavo Henriqu, Jorge Jesus yönetiminde 9 maçta oynadı ve 1 gol attı.

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