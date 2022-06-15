Hakan Çalhanoğlu'ya 'kral' kancası! Serveti gözden çıkardılar
Hakan Çalhanoğlu, Premier Lig'de yakın zamanda el değiştiren Newcastle United'ın takibine girdi. Suudi Arabistanlı kral Muhammed bin Selman'ın satın aldığı Newcastle, bu yaz transfere ciddi para harcayacak. Alınacak isimlerden biri de Hakan Çalhanoğlu olabilir.
30 milyon euro gözden çıkarıldı
Inter'ın 28 yaşındaki yıldız için 30 milyon euro gibi bir ücret beklediği öğrenildi. Newcastle'ın Suudi sahipleri ise bunu ödemeye hazır.
Hakan Çalhanoğlu ise Inter'de kalmaya gönüllü. İtalya'daki futbol ortamını kendine uygun bulan ve uzun süredir burada bulunan Hakan, bir nevi 'toplama' takım olması beklenen Newcastle'da nasıl bir ortam olacağını kestiremiyor.
En pahalı 2. transfer
Olası bir transfer durumunda Hakan'ın 30 milyon euro'luk transfer, bir Türk oyuncu için ödenmiş en yüksek ikinci bedel olacak. İlk sırada ise hala 41 milyon euro ile Arda Turan'ın Barcelona transferi bulunuyor.