Hakan Çalhanoğlu'ya 'kral' kancası! Serveti gözden çıkardılar

30 milyon euro gözden çıkarıldı

Inter'ın 28 yaşındaki yıldız için 30 milyon euro gibi bir ücret beklediği öğrenildi. Newcastle'ın Suudi sahipleri ise bunu ödemeye hazır.

Hakan Çalhanoğlu ise Inter'de kalmaya gönüllü. İtalya'daki futbol ortamını kendine uygun bulan ve uzun süredir burada bulunan Hakan, bir nevi 'toplama' takım olması beklenen Newcastle'da nasıl bir ortam olacağını kestiremiyor.