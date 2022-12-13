Halil Akbunar Süper Lig devlerinin teklifini neden kabul etmediğini açıkladı
Belçika ekibi Westerlo'da forma giyen Halil Akbunar, Göztepe'den sonra yurt dışına transfer olmuştu. Süper Lig'den de birçok teklif alan Halil, Türk takımlarını reddederek Westerlo'nun yolunu tutmuştu. Halil bu tercihinin sebebini ilk kez açıkladı.
"Türkiye'den çok teklif geldi"
Westerlo'da oynayan Halil Akbunar, transfer sürecine dair detayları ilk defa paylaştı. Kamp için Türkiye'de bulunan Halil, Westerlo'ya transfer olduğu dönemde Türkiye'den de birçok teklif aldığını doğrulayarak, "Tabii ki Türkiye'den teklifler geldi. Bunu açık açık söyleyebilirim. Takım ismi versem doğru olmaz diye düşünüyorum. Ama dediğiniz (Beşiktaş) ve başka kulüplerden de teklifler geldi. Ama benim tercihim Westerlo'dan yana oldu" dedi.
"Ülkeden uzaklaşmam gerekiyordu"
Halil, bu tercihinin sebebini ise şöyle açıkladı:
Türkiye'den uzaklaşmam gerekiyordu. Mental olarak çöküntüdeydim. Ama bir hata oldu ve 4 ay ailemden uzak kaldım. Bu beni çok yıprattı. Çocuklarımın özlemi falan, hasta oldukları zaman 'sen neredesin dediği' zaman benim için çok zor geçiyordu.
Sinan Bolat faktörü
Halil Akbunar, Westerlo'da forma giyen bir diğer Türk futbolcu Sinan Bolat'a da şükranlarını sundu ve şöyle konuştu:
Sinan Ağabey burada diye demiyorum, adaptasyon sürecinde onun sayesinde belki 5-6 ay alacak zaman 1-2 aya indi benim için. Benimle çok ilgilendi. Bundan önce Sinan Ağabeyi hiç tanımıyordum. Sadece Milli takımın kalecisi Sinan Bolat olarak biliyordum.