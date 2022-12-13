Halil Akbunar Süper Lig devlerinin teklifini neden kabul etmediğini açıkladı

"Türkiye'den çok teklif geldi"

Westerlo'da oynayan Halil Akbunar, transfer sürecine dair detayları ilk defa paylaştı. Kamp için Türkiye'de bulunan Halil, Westerlo'ya transfer olduğu dönemde Türkiye'den de birçok teklif aldığını doğrulayarak, "Tabii ki Türkiye'den teklifler geldi. Bunu açık açık söyleyebilirim. Takım ismi versem doğru olmaz diye düşünüyorum. Ama dediğiniz (Beşiktaş) ve başka kulüplerden de teklifler geldi. Ama benim tercihim Westerlo'dan yana oldu" dedi.